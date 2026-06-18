В 90 раз больше годового производства редкоземельных элементов в мире: где скрыты богатства Земли

Результаты нового исследования показывают, что в Северной Америке запасов редкоземельных элементов настолько много, что их хватило бы на десятилетия вперед. Почему их не добывают?

Редкоземельные элементы сегодня присутствуют почти во всех устройствах, которыми мы пользуемся ежедневно: в авто, телефонах, ноутбуках, плоских телевизорах, аккумуляторах электромобилей и системах хранения энергии. Более того, около половины добываемых ежегодно редкоземельных элементов используется в высокоэффективных магнитах, вращающихся внутри истребителей и ветряных турбин, пишет Earth.com.

С развитием технологий продолжает расти и спрос на редкоземельные элементы. Согласно прогнозам, в 2024 году потребление редкоземельных магнитов достигло 91 килотонны, к 2030 году вырастет до 123 килотонн, а к 2040 году — до 150 килотонн. В новом исследовании команда из Мичиганского университета сосредоточилась на понимании того, почему Северная Америка так сильно зависит от одного поставщика — Китая?

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Известно, что сегодня на Китай приходится около 70% мировой добычи редкоземельных элементов; США владеют примерно 11% месторождений, в то время как Канада и Мексика вовсе не добывают их. В ходе исследования ученые изучили 28 месторождений, разбросанных по территории США и Канады. В совокупности эти месторождения хранят около 35 миллионов тонн оксида редкоземельных элементов. Для сравнения, это в 90 раз превышает годовой объем мирового производства.

По словам соавтора исследования, профессора кафедры наук о Земле и окружающей среде Мичиганского университета Стивена Кеслера, все указывает на то, в Северной Америке достаточное количество редкоземельных элементов, однако эти месторождения все еще не закрывают спрос.

По словам ученых, одна из проблем заключается в качестве элементов: большинство североамериканских пород имеют довольно низкую концентрацию. Данные указывают на то, что все месторождения в Северной Америке, за исключением уже действующего рудника Маунтин-Пасс в Калифорнии, имеют более низкое качество, чем месторождения в Китае и Австралии. Впрочем, это вовсе не значит, что их невозможно добывать. Ученые считают, что качество месторождений достаточно велико, чтобы поддерживать внутреннюю цепочку при небольшой государственной поддержке.

Отметим, что редкоземельные элементы делятся на две основные группы:

легкие — распространены и используются в большинстве обычных магнитов;

тяжелые — встречаются гораздо реже.

Результаты нового исследования показывают, что США могли бы закрыть спрос на легкие редкоземельные элементы, однако в случае тяжелых — потребуется сотрудничество с другими странами, например, с Канадой.

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