Ученые испекли самый странный хлеб в мире: для закваски использовали растопленный сок мумии

Порой исследования могут быть особенно странными — в одном из них ученые использовали дрожжи, найденные в мумии, для создания хлеба на закваске.

История берет свое начало в 1991 году, когда немецкие туристы заметили туловище, торчащее из ледника в Эцтальских Альпах, словно пытавшееся ползком выбраться из горы. Туристы сообщили о находке в полицию, которые посчитали, что останки принадлежат человеку, погибшему недавно, пишет Popular Science.

С момента обнаружения прошло несколько дней и другой альпинист обратил внимание на то, что топор, обнаруженный у останков, был древним. Позже исследователи изучили останки и пришли к выводу, что перед ними ни что иное, как мумия возрастом 5300 лет.

Именно так и появился ледяной человек Этци, который, как считается, вероятно, был убит кремниевым наконечником стрелы в плечо. Анализ показал, что Этци, вероятно, питался дичью, имел несколько татуировок, имел поврежденные легкие от постоянного воздействия огня и прожил около 46 лет.

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По слова ученых, сегодня об Этци известно так много благодаря тому, что его тело естественным образом мумифицировалось в условиях ледника, сохранив множество органов и мягких тканей для изучения. К слову, именно поэтому полицейские изначально подумали, что инцидент произошел недавно.

Сегодня мумию ледяного человека содержат в специально оборудованной холодной камере в музее, где его регулярно опрыскивают стерильной водой, чтобы поддержать влажность. Однако наиболее любопытным оказалось другое: недавно ученые выяснили, что мумия Этци содержит некоторые виды дрожжей. Исследователи подозревают, что они поселились в нем некоторое время после смерти Этци, но до того, как его заморозили в современном музейном помещении.

Более того, исследователи пошли дальше и использовали эти дрожжи для приготовления закваски, которую позже использовали, чтобы испечь хлеб. Авторы исследования отмечают, что результат мог быть бы еще лучше, если бы кто-то из них ранее уже выпекал хлеб.

Впрочем, авторы отмечают, что намерены в дальнейшем продолжить это направление и привлечь к процессу специализированные исследовательские группы из пищевой отрасли. Ученые отмечают, что сегодня хлеб — одно из очевидных применений, которые они рассматривают; другой вариант — пиво.

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