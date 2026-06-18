Разгадана тайна невероятной продолжительности жизни: ключ все это время скрывали бабочки

В новом исследовании ученые обнаружили невероятное разнообразие в продолжительности жизни близкородственных бабочек, включая вид, который живет в 25 раз дольше сородичей.

Эволюция показывает огромные различия в продолжительности жизни: от крохотного мгновения до сотни лет и больше. Например, поденки живут всего около 5 минут, гренландские акулы старше большинства стран, а стеклянные губки, вероятно, существовали до широкого распространения сельского хозяйства, а ампутированные части морского огурца остаются активными неограниченно долго, пишет Science Alert.

Теперь ученые обнаружили невероятное разнообразие в продолжительности жизни близкородственных бабочек, включая вид, который живет в 25 раз дольше сородичей. Известно, что ежегодно бабочки совершают одни из самых впечатляющих поступков в природе — миллионы бабочек-монархов мигрируют из Мексики на западное побережье США, покрывая ландшафты развевающимся черно-оранжевыми полотном.

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В то же время один из наиболее распространенных видов бабочек в мире, Painted Lady butterflies, могут пересечь Атлантический океан, преодолевая 4200 километров всего за неделю. Однако, как и многие из самых впечатляющих природных явлений, бабочки недолговечны, и обычно живут всего несколько недель.

В новом исследовании ученые пытались лучше понять факторы, контролирующие продолжительность жизни насекомых. Для этого команда собрала данные о максимальной зарегистрированной продолжительности жизни 10 представителей трибы Heliconiini, включающей десятки видов бабочек.

Результаты выявили поразительную вариативность продолжительности жизни близкородственных бабочек, варьирующуюся от 14 дней для вида Dione juno до 348 дней для Heliconius hewitsoni. По словам ученых, это самая высокая вариативность, когда-либо зарегистрированная у нерыбных животных с таким близким родством, что представляет собой загадку происхождения, связанную с окружающей средой.

Возможно, их долгая жизнь обусловлена уникальным рационом: бабочки рода Heliconius — единственные известные особи, которые во взрослом возрасте употребляют пыльцу. Еще более любопытным оказалось то, что все бабочки, питавшиеся пыльцой, демонстрировали более высокую продолжительность жизни — около 177 дней. Для сравнения, бабочки, не употреблявшие пыльцу, прожили в среднем около 58 дней.

В целом, бабочки рода Heliconius демонстрировали более длительную среднюю и максимальную продолжительность жизни, более низкую базовую смертность, более медленные темпы старения. В ходе исследования ученые также провели эксперимент по манипулированию пыльцой: бабочка Heliconius hecale, будучи лишенной пыльцы, прожила дольше, чем вид другого рода, Dryas iulia, что говорит о роли наследственных факторов, а не только диеты. Тем не менее, поскольку пыльца богата полезными жирами и аминокислотами, она может повышать иммунную защиту бабочек и их способность накапливать энергию. В то же время представители вида D. Iulia не получили этих преимуществ при питании, содержащем пыльцу, что предполагает наличие у рода Heliconius адаптаций, позволяющих им использовать разнообразные питательные свойства пыльцы.

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