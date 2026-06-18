У человека есть скрытые регенеративные способности: их нужно только включить

На протяжении многих поколений ученые считали неспособность восстанавливать утраченные части тела одним из фундаментальных ограничений человека и других млекопитающих. В то время как такие существа, как саламандры, могут регенерировать целые конечности, у людей травмы обычно заживают за счет образования рубцовой ткани.

Однако новые исследования, проведенные в Колледже ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M (VMBS), предполагают, что регенеративные способности у млекопитающих могут быть не полностью утеряны. Напротив, они могут быть скрыты в естественном механизме заживления организма, ожидая активации при соответствующих условиях, пишет Science Daily.

“Почему одни животные могут регенерировать, а другие, особенно люди, нет — это большой вопрос, который задавал еще Аристотель. Я посвятил свою карьеру попыткам понять это”, — говорит доктор Кен Мунеока, профессор кафедры ветеринарной физиологии и фармакологии (VTPP) VMBS.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, Мунеока и его коллеги описывают новый двухэтапный метод лечения, который позволил восстановить костную ткань, суставные структуры и связки. Хотя восстановленные ткани не были точными копиями оригиналов, исследователи считают, что этот подход в конечном итоге может помочь уменьшить образование рубцов и улучшить восстановление тканей после ампутаций.

Когда млекопитающие получают травмы, организм обычно реагирует фиброзом. В ходе этого процесса фибробластные клетки быстро закрывают рану и создают рубцовую ткань. Хотя эта реакция помогает предотвратить инфекцию и дальнейшее повреждение, она также ограничивает способность организма восстанавливать утраченное.

Животные, способные к регенерации, идут другим путем. Например, у саламандр подобные клетки собираются в структуру, называемую бластемой, которая служит основой для роста новых тканей.

“Как будто эти клетки могут двигаться в двух разных направлениях. Они могли либо образовать рубец, либо бластему. Наше исследование было сосредоточено на изменении поведения фибробластов, уже присутствующих в месте повреждения”, - говорит Мунеока.

Исследователи обнаружили доказательства того, что клетки могут быть перенаправлены для создания структур за пределами их обычного местоположения. Этот процесс, известный как позиционная перестройка, является важной частью развития.

На практике клетки, которые обычно участвуют в формировании одного типа ткани, могут быть запрограммированы на восстановление другой структуры после травмы.

Хотя регенерированные ткани не полностью соответствовали исходной анатомии, исследователи успешно восстановили все основные структуры, удаленные во время ампутации, включая костную, сухожильную, связочную и суставную ткань.