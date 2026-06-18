Розкрито таємницю неймовірної тривалості життя: ключ до неї весь цей час приховували метелики

У новому дослідженні вчені виявили неймовірну різноманітність у тривалості життя близькоспоріднених метеликів, зокрема вид, який живе у 25 разів довше за своїх родичів.

Еволюція демонструє величезні відмінності у тривалості життя: від крихітної миті до сотні років і більше. Наприклад, одноденки живуть усього близько 5 хвилин, гренландські акули старші за більшість країн, а скляні губки, ймовірно, існували ще до широкого поширення сільського господарства, а ампутовані частини морського огірка залишаються активними необмежено довго, пише Science Alert.

Тепер вчені виявили неймовірну різноманітність у тривалості життя близькоспоріднених метеликів, зокрема вид, який живе у 25 разів довше за своїх родичів. Відомо, що щороку метелики здійснюють одні з найвражаючих явищ у природі — мільйони метеликів-монархів мігрують із Мексики на західне узбережжя США, вкриваючи ландшафти розвіваючимся чорно-помаранчевим полотном.

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Водночас один із найпоширеніших видів метеликів у світі, Painted Lady butterflies, може перетнути Атлантичний океан, подолавши 4200 кілометрів лише за тиждень. Однак, як і багато інших найвражаючих природних явищ, метелики недовговічні й зазвичай живуть лише кілька тижнів.

У новому дослідженні вчені намагалися краще зрозуміти фактори, що впливають на тривалість життя комах. Для цього команда зібрала дані про максимальну зареєстровану тривалість життя 10 представників триби Heliconiini, до якої входять десятки видів метеликів.

Результати виявили вражаючу варіативність тривалості життя близькоспоріднених метеликів, яка коливається від 14 днів у виду Dione juno до 348 днів у Heliconius hewitsoni. За словами вчених, це найвища варіативність, яка коли-небудь була зареєстрована серед нерибних тварин із таким близьким спорідненням, що становить загадку походження, пов’язану з навколишнім середовищем.

Можливо, їхнє довге життя зумовлене унікальним раціоном: метелики роду Heliconius — єдині відомі особини, які в дорослому віці харчуються пилком. Ще цікавішим виявилося те, що всі метелики, які харчувалися пилком, мали вищу тривалість життя — близько 177 днів. Для порівняння: метелики, які не харчувалися пилком, прожили в середньому близько 58 днів.

Загалом метелики роду Heliconius демонстрували довший середній та максимальний термін життя, нижчу базову смертність та повільніші темпи старіння. У ході дослідження вчені також провели експеримент з маніпулюванням пилком: метелик Heliconius hecale, будучи позбавленим пилку, прожив довше, ніж вид іншого роду, Dryas iulia, що свідчить про роль спадкових факторів, а не лише раціону. Проте, оскільки пилок багатий на корисні жири та амінокислоти, він може підвищувати імунний захист метеликів та їхню здатність накопичувати енергію. Водночас представники виду D. Iulia не отримали цих переваг під час харчування, що містило пилок, що свідчить про наявність у роду Heliconius адаптацій, які дозволяють їм використовувати різноманітні поживні властивості пилку.

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