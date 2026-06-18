Вчені спекли найдивніший хліб у світі: для закваски використали розтоплений сік мумії

Іноді дослідження можуть бути особливо дивними — в одному з них вчені використали дріжджі, знайдені в мумії, для випікання хліба на заквасці.

Історія бере свій початок у 1991 році, коли німецькі туристи помітили тулуб, що стирчав із льодовика в Ецтальських Альпах, ніби намагаючись виповзти з гори. Туристи повідомили про знахідку в поліцію, яка вважала, що останки належать людині, яка загинула нещодавно, пише Popular Science.

З моменту знахідки минуло кілька днів, і інший альпініст звернув увагу на те, що сокира, знайдена поруч із останками, була стародавньою. Пізніше дослідники вивчили останки й дійшли висновку, що перед ними — ніщо інше, як мумія віком 5300 років.

Саме так і з’явився льодовий чоловік Етці, якого, як вважається, ймовірно, було вбито кремнієвим наконечником стріли в плече. Аналіз показав, що Етці, ймовірно, харчувався дичиною, мав кілька татуювань, мав пошкоджені легені від постійного впливу вогню та прожив близько 46 років.

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За словами вчених, сьогодні про Етці відомо так багато завдяки тому, що його тіло природним чином муміфікувалося в умовах льодовика, зберігши безліч органів і м’яких тканин для дослідження. До речі, саме тому поліцейські спочатку подумали, що інцидент стався нещодавно.

Сьогодні мумію "крижаної людини" зберігають у спеціально обладнаній холодній камері в музеї, де її регулярно обприскують стерильною водою, щоб підтримувати вологість. Однак найцікавішим виявилося інше: нещодавно вчені з’ясували, що мумія Етці містить деякі види дріжджів. Дослідники припускають, що вони оселилися в ній через деякий час після смерті Етці, але до того, як її заморозили в сучасному музейному приміщенні.

Більше того, дослідники пішли далі й використали ці дріжджі для приготування закваски, яку згодом застосували для випікання хліба. Автори дослідження зазначають, що результат міг би бути ще кращим, якби хтось із них раніше вже випікав хліб.

Втім, автори зазначають, що мають намір і надалі розвивати цей напрям та залучити до процесу спеціалізовані дослідницькі групи з харчової галузі. Вчені зазначають, що на сьогодні хліб — одне з очевидних застосувань, які вони розглядають; інший варіант — пиво.

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