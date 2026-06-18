У 90 разів більше, ніж річний обсяг виробництва рідкоземельних елементів у світі: де приховані скарби Землі

Результати нового дослідження показують, що в Північній Америці запасів рідкоземельних елементів настільки багато, що їх вистачило б на десятиліття вперед. Чому їх не видобувають?

Рідкоземельні елементи сьогодні містяться майже у всіх пристроях, якими ми користуємося щодня: в автомобілях, телефонах, ноутбуках, плоских телевізорах, акумуляторах електромобілів та системах зберігання енергії. Більше того, близько половини рідкоземельних елементів, що видобуваються щороку, використовується у високоефективних магнітах, які обертаються всередині винищувачів та вітрових турбін, пише Earth.com.

З розвитком технологій продовжує зростати й попит на рідкоземельні елементи. Згідно з прогнозами, у 2024 році споживання рідкоземельних магнітів сягне 91 кілотонни, до 2030 року зросте до 123 кілотонн, а до 2040 року — до 150 кілотонн. У новому дослідженні команда з Мічиганського університету зосередилася на розумінні того, чому Північна Америка так сильно залежить від одного постачальника — Китаю?

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Відомо, що сьогодні на Китай припадає близько 70 % світового видобутку рідкоземельних елементів; на США припадає приблизно 11 % родовищ, тоді як Канада та Мексика взагалі не видобувають їх. У ході дослідження вчені вивчили 28 родовищ, розкиданих по території США та Канади. У сукупності ці родовища містять близько 35 мільйонів тонн оксиду рідкоземельних елементів. Для порівняння: це в 90 разів перевищує річний обсяг світового видобутку.

За словами співавтора дослідження, професора кафедри наук про Землю та навколишнє середовище Мічиганського університету Стівена Кеслера, усе вказує на те, що в Північній Америці є достатня кількість рідкісноземельних елементів, однак ці родовища все ще не задовольняють попит.

За словами вчених, одна з проблем полягає в якості елементів: більшість північноамериканських порід мають досить низьку концентрацію. Дані вказують на те, що всі родовища в Північній Америці, за винятком вже діючої копальні Маунтін-Пасс у Каліфорнії, мають нижчу якість, ніж родовища в Китаї та Австралії. Втім, це зовсім не означає, що їх неможливо видобувати. Вчені вважають, що якість родовищ є достатньо високою, щоб підтримувати внутрішній ланцюжок при невеликій державній підтримці.

Зазначимо, що рідкоземельні елементи поділяються на дві основні групи:

легкі — поширені та використовуються у більшості звичайних магнітів;

важкі — зустрічаються набагато рідше.

Результати нового дослідження показують, що США могли б задовольнити попит на легкі рідкоземельні елементи, однак у випадку важких — знадобиться співпраця з іншими країнами, наприклад, з Канадою.

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