Есть веская причина никогда не смывать клещей в унитаз: иногда они возвращаются

Исследователи назвали вескую причину, почему не стоит смывать клещей в унитаз — вода не может уничтожить насекомых.

Сезон клещей в самом разгаре, а потому ученые решили вспомнить наиболее распространенные мифы об этих паразитах. Например, некоторые считают, что клещи могут прыгать с деревьев, а содержание опоссума в качестве домашнего питомца может отпугнуть насекомых. Теперь ученые развеяли еще один миф: смывание клеща в унитаз — хороший способ его убить, пишет Popular Science.

Увы, по словам энтомолога из Корнельского университета Брайана Ловетта, на самом деле, смыть клеща в унитаз — не лучший способ избавиться от паразита. Дело в том, что клещи способны выдержать силу смыва воды, а также могут плавать в воде унитаза и даже вернуться обратно. По словам ученых, клещи вполне способны заползти на фарфор — это маловероятно, однако такое вполне может произойти.

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Исследователи отмечают, что тела клещей похожи на надутые воздушные шары, но вместо резины они покрыты прочным кожистым экзоскелетом из хитина. Этот внешний слой затрудняет их раздавливание и помогает им выживать в воде и в экстремальных условиях. Более того, в зависимости от вида, клещи могут обходиться без пищи от нескольких дней до нескольких лет. Как только они находят хозяина, они могут прочно прикрепиться к его телу и оставаться прикрепленными в течение нескольких дней, если их не трогать.

По словам Ловетта, есть и другая причина, почему не следует смывать клещей в унитаз. Вместо этого ученые советуют попытаться клеща в баночку из-под таблеток, полиэтиленовый пакет или другой герметичный контейнер, а затем отправить его в местных отдел здравоохранения для анализа. Медики предоставят дальнейшие инструкции о том, что делать с образцом.

Имея образец клеща, ученые смогут использовать его для определения вида насекомого из примерно 900 известных видов и выяснить, переносит ли он какие-либо заболевания, передаваемые клещами, например, болезнь Лайма. Более тщательное изучение также может помочь в будущих исследованиях клещей, поскольку ученые стремятся понять риски, которые они представляют, и болезни, которые они переносят.

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