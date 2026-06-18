Гірські леви оминають деякі стежки: що відлякує найбільших наземних хижаків

Дослідники виявили, що гірські леви активно уникають жвавих стежок — хижаки роблять це, щоб уникнути конфліктів із людьми.

Щороку гори Санта-Круз у Каліфорнії приваблюють мільйони туристів, бігунів та велосипедистів із навколишніх округів Сан-Франциско. Однак на цих хребтах також мешкає один із найбільших наземних хижаків Північної Америки — гірські леви, також відомі як пуми. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як великим котам і туристам вдається ділити територію без трагедій, пише Earth.com.

Команда з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі протягом шести років відстежувала 36 диких гірських левів. Кожна тварина мала на собі GPS-нашийник, який фіксував її місцезнаходження кожні чотири години. Водночас вчені використовували фітнес-додатки, щоб скласти карти людської активності. Далі вчені порівняли території, якими користувалися хижаки та люди.

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За словами старшого автора дослідження, професора кафедри екологічних досліджень Кріса Вілмерса, якщо туристи чи велосипедисти відвідують ту чи іншу територію, пуми вже знають про це й уникають цієї території.

Цікаво, що хижаки не просто тікали, коли з’являлися люди. Вони, по суті, оминали найжвавіші ділянки стежок, тримаючись на відстані не менше 30 метрів від тих стежок, якими люди користувалися найчастіше. Простіше кажучи, пуми знали, які стежки залишаються жвавими, і планували свої пересування, виходячи з цих знань.

До речі, не всі пуми поводилися однаково. Наприклад, тварини, чиї ареали проживання значною мірою перетиналися із зонами відпочинку, поступово стали менш обережними, наближаючись до стежок ближче, ніж їхні більш полохливі сусіди. Ця закономірність вказує на своєрідне звикання. Повторні нешкідливі зіткнення з людьми, схоже, з часом знижують настороженість пум.

Зазначимо, що сьогодні гірські леви в горах Санта-Круз перебувають під підвищеним ризиком вимирання через брак генетичного різноманіття та роз'єднаність ареалу. Більше того, сьогодні гірські леви змушені уникати деяких звичних територій через те, що вони часто використовуються людьми.

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