Горные львы обходят некоторые тропы стороной: что отпугивает крупнейших наземных хищников

Исследователи обнаружили, что горные львы активно избегают оживленных троп — хищники идут на это, чтобы избежать конфликтов с людьми.

Ежегодно горы Санта-Круз в Калифорнии привлекают миллионы туристов, бегунов и велосипедистов из окружающих округов Сан-Франциско. Однако на этих хребтах также обитает один из крупнейших наземных хищников Северной Америки — горные львы, также известные как пумы. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как крупным кошкам и туристам удается делить территорию без трагедий, пишет Earth.com.

Команда из Калифорнийского университета в Санта-Крузе отслеживали 36 диких горных львов в течение шести лет. Каждое животное носило GPS-ошейник, который записывал его местоположение каждые четыре часа. В то же время ученые использовали фитнес-приложения, чтобы составить карты человеческой активности. Далее ученые сравнили территории, используемые хищниками и людьми.

Відео дня

По словам старшего автора исследования, профессора кафедры экологических исследований Криса Уилмерса, если туристы или велосипедисты посещают ту или иную территорию, пумы уже знают об этом и избегают этой территории.

Любопытно, что хищники не просто убегали, когда появлялись люди. Они, по сути, избегали самых оживленных участков троп, держась на расстоянии не менее 30 метро от наиболее часто используемых людьми троп. Простыми словами, пумы знали, какие тропы остаются оживленными, и планировали свои передвижения, исходя из этих знаний.

К слову, не все пумы вели себя одинаково. Например, животные, чьи ареалы обитания в значительной степени пересекались с зонами отдыха, постепенно ослабили свою осторожность, приближаясь к тропам ближе, чем их более пугливые соседи. Эта закономерность указывает на своего рода привыкание. Повторяющиеся безобидные столкновения с людьми, похоже, со временем снижают настороженность львов.

Отметим, что сегодня горные львы в горах Санта-Круз находятся под повышенным риском вымирания из-за недостатка генетического разнообразия и связанности среды обитания. Более того, сегодня горные львы вынуждены избегать некоторых привычных территорий из-за того, что они часто используются людьми.

Другие новости науки