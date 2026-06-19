В Аравийском море живет уникальная популяция китов: их перемещение впервые засняли в океане (фото)

Биологи впервые в истории наблюдали за самкой горбатого кита, преодолевшей 7000 километров, чтобы пересечь Аравийское море.

Горбатых китов часто ассоциируют с длительными миграциями с Аляски на Гавайи или демонстрацией своих возможностей у побережья Новой Англии. Однако в Аравийском море живет уникальная популяция горбатых китов, пишет Popular Science.

Около 80 находящихся под угрозой исчезновения горбатых китов из Аравийского моря обитают у побережья Омана — ученые считают, что это единственные горбатые киты в мире, которые не мигрируют сезонно. Впрочем, это вовсе не означает, что морские гиганты не перемещаются.

Теперь в новом исследовании ученые задокументировали первое дальнее перемещение этих китов через Аравийское море. По словам соавтора исследования, исполнительного директора Общества охраны окружающей среды Омана Суаада Аль Харти, они с коллегами впервые наблюдали за самкой горбатого кита из Аравийского моря по кличке Лубан, которая преодолела невероятные 7000 километров.

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Ученые утверждают, что Аравийское море предоставляет уникальные условия, позволяющие некогда мигрирующему виду полностью изменить свою экологию. Считается, что все это свидетельствует об исключительности этого региона.

Горбатый кит всплывает на поверхность перед судном с учеными Фото: Environment Society of Oman

Предыдущие исследования показали, что африканские горбатые киты отделились от горбатых китов южного полушария около 70 000 лет назад. В отличие от своих родственников, африканские горбатые киты обычно перемещаются только в пределах Аравийского моря в юго-западной части Индийского океана. Однако теперь, результаты нового исследования указывает на возможность существования у них других важных местообитаний.

Отметим, что в ходе исследования ученые использовали 14 спутниковых меток для мониторинга погружений китов. Метки были установлены в заливе Халланият на севере и в заливе Масира на юге. В среднем они передавали данные в течение 53 дней, отправляя чуть более 1800 координат для всех помеченных китов.

Результаты наблюдения показывали, что из китов, обитавших в залива Масира, пять оставались в этом районе, пока метки передавали их местоположение; два отправились на юг, в залив Халланият. Ученые отмечают, что залив Масира также являлся наиболее важным местом обитания горбатых китов. Примерно 57% данных о местоположении были переданы оттуда, за ними следуют 18%, переданных из залива Халланият.

Парашют Любана с узором в форме ладана Фото: Environment Society of Oman

Ученые полагают, что перемещения китов, вероятно, связаны с их отслеживанием прибрежной добычи, вероятно, сардин, на континентальном шельфе. В то же время более глубокие погружения у континентального шельфа могут быть связаны с поиском другой пищи, обитающей в более глубоких водах — например, криля.

Впрочем, наиболее юбопытной казалась одна самка, по кличке Лубан — она путешествовала на восток через Аравийское море и была обнаружена у западного побережья штата Гоа. На обратном пути Лубан преодолела около 7000 километров. Авторы отмечают, что самка Лубан является первым прямым доказательством пересечения горбатым китом Аравийского моря.

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