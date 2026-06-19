У джунглях Малайзії виявлено гіперпаразита: він харчується місцевими "зомбі", які знищили людей

Під час досліджень на острові Борнео вчені виявили новий вид паразитичного гриба, який живиться "грибами-зомбі", що вбивають комах. Вони також відомі як знищувачі людської цивілізації.

Вчені з Університету Малайзії у штаті Сабах під час польових досліджень у джунглях малайзійської частини острова Борнео, або Калімантан, зробили дивовижне відкриття. Вони виявили новий вид паразитичних грибів, який отримав назву "гіперпаразит". Цей гриб живиться "грибами-зомбі", які заражають комах, а потім прирікають їх на жахливу смерть. Дослідження опубліковано в журналі Phytotaxa, пише Phys.

Новий вид паразитичних грибів отримав назву Pleurocordyceps cornusynnemata. Новий гриб було ідентифіковано після дослідження мертвої мурашки, виявленої в південній частині малайзійського штату Сабах на острові Борнео.

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Вчені стверджують, що це перший у світі відомий представник свого роду, який має таку дуже характерну рогоподібну структуру.

Новий вид назвали гіперпаразитом, оскільки він ефективно паразитує на основному патогені комахи. Простіше кажучи, Pleurocordyceps cornusynnemata живиться іншими грибами-паразитами і діє, як зазначають вчені, як спеціалізований гіперпаразит.

Pleurocordyceps cornusynnemata заражає мурах, які вже заражені відомим "грибом-зомбі" — Ophiocordyceps. Останній впливає на нервову систему комахи й змушує її поводитися непередбачувано, а потім вбиває комаху, коли виривається з неї.

Ophiocordyceps впливає на нервову систему комахи й змушує її поводитися непередбачувано, а потім вбиває комаху, коли виривається з неї Фото: Wikipedia

Нагадуємо, що один із видів гриба Ophiocordyceps знищив людську цивілізацію та перетворив людей на зомбі у серіалі "Одні з нас", створеному за мотивами однойменної гри.

За словами вчених, гіперпаразит Pleurocordyceps cornusynnemata не впливає на нервову систему комахи, а проникає в тканини хазяїна й живиться ними.

Під час польових досліджень вчені також виявили новий вид гриба, який вбиває павуків, поширюючи спори всередині їхніх тіл, перш ніж їх убити.

Автори відкриття зазначають, що виявлені гриби можна використовувати як джерела для розробки антимікробних препаратів нового покоління, а також для створення нових засобів біологічного контролю сільськогосподарських шкідників.

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