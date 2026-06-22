Обнаружена уже третья галактика без важнейшего вещества Вселенной: считалось, это невозможно

Новое открытие может помочь разгадать одну из главных загадок космоса. Она связана с природой невидимого вещества, без которого галактики не могут существовать.

Большая часть массы всех галактик состоит из невидимого вещества – темной материи. Она помогает формироваться галактикам, действуя как гравитационный каркас, который объединяет обычную материю. Темной материи в 5 раз больше, чем обычной, но она невидима, хотя видно ее гравитационное влияние. Считалось, что во всех галактиках доминирует темная материя. Оказалось, что это не так. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal может помочь раскрыть секрет природы важнейшего вещества Вселенной, пишет ScienceAlert.

На расстоянии примерно 67 миллионов лет назад находится связанная между собой группа из 10 галактик, которые выстроены в своеобразную линию. Галактики, которые находятся близко друг к другу, двигаются через пространство одинаковым образом.

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астрономы сообщили о том, что третья галактика в этой группе, DF9, также лишена темной материи Фото: ScienceAlert

В 2018 году астрономы выяснили, что одна из галактик в этой группе, DF2, практически лишена темной материи и в ней доминирует обычная материя. Это открытие бросило вызов всем существующим моделям формирования галактик. В 2019 году астрономы выяснили, что соседняя галактика, DF4, также почти не имеет темной материи. Теперь же астрономы сообщили о том, что третья галактика в этой группе, DF9, также лишена загадочного вещества. Казалось бы, это невозможно, но многочисленные наблюдения подтверждают это.

На расстоянии примерно 67 миллионов лет назад находится связанная между собой группа из 10 галактик, которые выстроены в своеобразную линию. Внизу показана галактика DF9 Фото: ScienceAlert

По слова ученых, они еще никогда не видели группу галактик, где практически нет темной материи. Предполагается, что эти галактики сформировались вместе в результате бурного события, которое отделило обычную материю от темной материи. Это событие ранее никогда не наблюдалось и ученые пришли к таким выводам в результате моделирования.

Исследование предполагает, что эти странные галактики сформировались в результате необычного столкновения карликовых галактик в далеком прошлом. Моделирование показывает, что звезды и темная материя при столкновении улетели дальше в космос, а огромное скопление межзвездного газа, оставшееся после столкновения, стало причиной формирования новых звезд. Таким образом появилась область, богатая обычной материей, в которой очень мало темной материи. В результате образовались галактики без темной материи.

Этот открытие может помочь ученым объяснить, что из себя представляет это загадочное невидимое вещество. По словам авторов исследования, открытие предоставляет убедительные доказательства того, что темная материя ведет себя как физическое вещество, а не как результат альтернативной теории гравитации.

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