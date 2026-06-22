Гості з Землі становлять велику небезпеку для людей на Марсі: нова загроза для астронавтів

Експерименти показали, що умови на Марсі не здатні знищити деякі мікроорганізми, небезпечні для людей.

Вчені з Університету Неймегена (Нідерланди) провели серію експериментів, які показали, що мікроорганізми з Землі можуть вижити на інших планетах Сонячної системи, де є вода. При цьому з’ясувалося, що в умовах Марса імунна система людини гірше справляється з небезпечними для нас мікроорганізмами, пише Phys.

Якщо раніше вчені турбувалися про те, чи можуть мікроорганізми, завезені з Землі, завдати шкоди іншим світам Сонячної системи, то зараз питання стоїть інакше: чи можуть ці мікроби нашкодити людям у нових умовах?

Автори нового дослідження з’ясували, чи можуть земні мікроорганізми вижити на інших світах Сонячної системи. Виявилося, що так, якщо на цих світах є вода. Зокрема, йдеться про Місяць, Марс, а також деякі супутники Юпітера та Сатурна. Ці світи містять заморожену воду.

Відео дня

Особливу увагу вчені зосередили на Марсі, адже NASA та Європейське космічне агентство мають намір у майбутньому відправити туди астронавтів. Відомо, що на Марсі є амінокислоти та сполуки, що містять вуглець, а отже, у минулому там могло існувати життя. І навіть зараз на Червоній планеті є умови для розвитку життя.

Експерименти показали, що умови на Марсі не здатні знищити деякі мікроорганізми, небезпечні для людей Фото: Daily Mail

Вчені відтворили умови Марса, де вони піддавали мікроорганізми високим дозам радіації та перепадам температур. Виявилося, що мікроорганізми, які живуть при дуже високих температурах поблизу вулканів на Землі та при дуже низьких температурах в Антарктиді, дуже добре адаптуються до нових умов. Це означає, що, потрапивши на Марс, вони можуть посилити здатність відновлювати пошкодження ДНК та активізувати додатковий захист усередині своїх клітин.

Також вчені дослідили поведінку мікроорганізмів, що викликають різні захворювання у людини, в умовах Марса. Виявилося, що бактерія Klebsiella pneumoniae, яка може викликати пневмонію, здатна вижити на Марсі. При цьому експерименти показали, що імунні клітини гірше борються з патогенами в нових умовах.

Космічні подорожі чинять сильний тиск на імунну систему через відсутність нормального добового ритму, неправильне харчування, порушення роботи кишечника та пошкодження ДНК внаслідок радіації. Тепер з’ясувалося, що існує ще одна загроза для здоров’я астронавтів.

У рамках дослідження вчені також з’ясували, що пил або реголіт на поверхні Місяця та Марса є дуже небезпечним для легенів людини. Він може пошкодити захисний шар легенів і спричинити їхнє запалення.

Інші новини науки