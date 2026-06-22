Лише один апарат приземлився на світ за Марсом: він дивовижно схожий на Землю (фото)

Лише один космічний апарат здійснив м'яку посадку у зовнішній частині Сонячної системи. Це зонд "Гюйгенс", який допоміг з'ясувати, що поблизу Сатурна існує світ, схожий на Землю.

З усіх космічних апаратів, відправлених людством у зовнішню частину Сонячної системи, лише один здійснив посадку на одному зі світів за Марсом. Зонд "Гюйгенс" у 2005 році здійснив м'яку посадку на поверхню Титана, найбільшого супутника Сатурна та другого за розміром супутника планети в Сонячній системі. Цей апарат зробив дивовижне відкриття та надіслав перші фотографії поверхні супутника, що знаходиться за Марсом, пише ScienceDaily.

У 1997 році NASA та Європейське космічне агентство відправили до Сатурна місію "Кассіні-Гюйгенс", що складалася з орбітального апарата та посадкового модуля.

Фотографія Титана у природних кольорах Фото: solar-system

25 грудня 2004 року зонд "Гюйгенс" відокремився від "Кассіні" і почав плавно занурюватися в атмосферу Титана, що складається з метану та азоту. 14 січня 2005 року він увійшов в історію як перший зонд людства, що здійснив м'яку посадку на поверхню супутника за Марсом. З того часу жоден космічний апарат не приземлявся у зовнішній частині Сонячної системи.

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Порівняння розмірів Титана, Місяця та Землі Фото: solar-system

Спуск на парашутах крізь атмосферу Титана зайняв у зонда "Гюйгенса" 2 години 27 хвилин 50 секунд. Після приземлення він передавав на Землю за допомогою апарату "Кассіні" дані та зображення протягом 72 хвилин. Після цього зв’язок із зондом було перервано, і його місія завершилася.

Поверхня Титана з висоти 16,2 км Фото: solar-system

Завдяки отриманим даним вчені з’ясували, що Титан дивовижним чином схожий на Землю. Він має щільну атмосферу (жодний супутник планети такої не має), тверду поверхню зі знайомими ландшафтами, а також річки, озера та моря. Але вони складаються не з води, а з рідкого метану. Титан — це єдиний світ у Сонячній системі, крім Землі, де на поверхні існує рідина.

Поверхня Титана у місці посадки зонда "Гюйгенс". Єдине зображення поверхні світу, що розташований за Марсом Фото: solar-system

Дані показали, що температура на поверхні Титана становить близько мінус 180 градусів Цельсія, а атмосфера приблизно в півтора рази щільніша, ніж на рівні моря на Землі.

Виявилося, що на Титані існує аналог земного кругообігу води, де замість води — метан. Він випаровується, утворює хмари, випадає у вигляді дощу, формує річки та накопичується в озерах і морях.

До речі, згодом вчені з’ясували, що на Титані існують органічні речовини, які можуть сприяти розвитку позаземного життя. Можливо, на цьому супутнику Сатурна існують позаземні мікроорганізми, але щоб це з’ясувати, потрібно відправити нову місію на Титан.

NASA планує найближчими роками відправити на Титан літальний апарат Dragonfly, який зможе дослідити як атмосферу Титана, так і його поверхню. При цьому Dragonfly має виявити потенційні ознаки позаземного життя на супутнику Сатурна, якщо вони там є.

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