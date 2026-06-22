Зонд NASA виявив на Сонці аномальний прискорювач частинок: його не повинно існувати

Сонячний зонд "Паркер" виявив джерело високоенергетичних частинок, існування якого не передбачали сучасні моделі.

Космічний апарат NASA під час близького прольоту повз Сонце зміг зануритися в корону нашої зірки — верхній шар її атмосфери. Під час прольоту сонячний зонд "Паркер" пройшов через геліосферний струмовий шар, і в результаті прилади апарату виявили протони з енергіями, що значно перевищують ті, які можна пояснити існуючими моделями прискорення частинок у цьому місці. Таким чином було виявлено аномальне джерело частинок на Сонці. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише ScienceDaily.

Геліосферний струмовий шар — це велика, викривлена поверхня у сонячному вітрі, потоці сонячних частинок, що поширюється на всю Сонячну систему, де магнітне поле Сонця змінює полярність. Ця поверхня простягається вздовж екваторіальної площини Сонця.

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Сонячний зонд "Паркер" перетнув геліосферний струмовий шар, коли занурився в корону Сонця. У цьому місці струмовий шар відрізняється від того, яким він є далі від Сонця. Там відбуваються події, які складно зафіксувати далеко від нашої зірки, кажуть вчені.

Зонд NASA виявив джерело високоенергетичних частинок поблизу Сонця, якого не передбачали теорії. Вчені вважають, що протони з дуже високою енергією утворюються внаслідок магнітного перез'єднання в геліосферному струмовому шарі. При цьому енергія протонів приблизно в тисячу разів перевищує можливу енергію, що утворюється внаслідок прискорення частинок у цьому місці.

Зонд NASA виявив джерело високоенергетичних частинок поблизу Сонця, якого не передбачали теорії Фото: NASA

Магнітне перез'єднання — це процес, під час якого лінії магнітного поля Сонця розриваються і знову з'єднуються, а енергія, що вивільняється, розподіляється серед навколишньої плазми.

Раніше вважалося, що цей процес може прискорювати частинки до помірних енергій, але виявилося, що це не так. Розуміння походження високоенергетичних частинок Сонця має важливе значення для нас. Справа в тому, що ці частинки врізаються в нашу планету під час сонячних бур і можуть негативно вплинути на роботу космічних апаратів.

Вчені також припускають, що несподіване джерело високоенергетичних частинок може бути одним із чинників, які впливають на нагрівання сонячної корони. Це одна з найбільших загадок нашої зірки.

Справа в тому, що астрономи до кінця не розуміють, чому верхня частина атмосфери Сонця набагато гарячіша за його поверхню. Поверхня з температурою 5500 градусів Цельсія знаходиться ближче до джерела тепла — ядра Сонця. Але температура в короні Сонця сягає кількох мільйонів градусів Цельсія.

Можливо, магнітне з'єднання в геліосферному струмовому шарі передає енергію в навколишню плазму зі швидкістю, яка вища, ніж передбачалося в моделях. І це може сприяти нагріванню корони Сонця. Але це лише один із факторів, зазначають вчені.

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