Зонд NASA обнаружил на Солнце аномальный ускоритель частиц: его не должно существовать

Солнечный зонд “Паркер” нашел источник высокоэнергетических частиц, существование которого не предсказывали современные модели.

Космический аппарат NASA во время близкого пролета мимо Солнца смог погрузиться в корону нашей звезды, верхний слой ее атмосферы. Во время пролета солнечный зонд "Паркер" прошел через гелиосферный токовый слой и в итоге приборы аппарата обнаружили протоны с энергиями, значительно превышающими те, которые можно объяснить существующими моделями ускорения частиц в этом месте. Таким образом был обнаружен аномальный источник частиц на Солнце. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceDaily.

Гелиосферный токовый слой — это обширная, искривленная поверхность в солнечном ветре, потоке солнечных частиц, который распространяется на всю Солнечную систему, где магнитное поле Солнца меняет полярность. Эта поверхность простирается вдоль экваториальной плоскости Солнца.

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Солнечный зонд "Паркер" пересек гелиосферный токовый слой, когда погрузился в корону Солнца. В данном месте токовый слой отличается от того, каким он есть дальше от Солнца. Там происходят события, которые сложно зафиксировать вдали от нашей звезды, говорят ученые.

Зонд NASA обнаружил источник высокоэнергетических частиц возле Солнца, который не предсказывали теории. Ученые считают, что протоны с очень высокой энергией создает магнитное пересоединение в гелиосферном токовом слое. При этом энергия протонов примерно в тысячу раз превышает возможную энергию, созданную ускорением частиц в этом месте.

Зонд NASA обнаружил источник высокоэнергетических частиц возле Солнца, который не предсказывали теории Фото: NASA

Магнитное пересоединение – это процесс, когда линии магнитного поля Солнца разрываются и снова соединяются, а высвобождаемая энергия распределяется окружающую плазму.

Ранее считалось, что этот процесс может ускорять частицы до умеренных энергий, но оказалось, что это не так. Понимание происхождения высокоэнергетических частиц Солнца имеет важное значение для нас. Дело в том, что эти частицы врезаются в нашу планету во время солнечных бурь и могут негативно повлиять на работу космических аппаратов.

Ученые также предполагают, что неожиданный источник высокоэнергетических частиц может быть одним из факторов, которые оказывают влияние на нагрев короны Солнца. Это одна из больших загадок нашей звезды.

Дело в том, что астрономы до конца не понимают, почему верхняя часть атмосферы Солнца намного горячее его поверхности. Поверхность с температурой 5500 градусов Цельсия находится ближе к источнику тепла, ядру Солнца. Но температура в короне Солнца достигает нескольких миллионов градусов Цельсия.

Возможно, магнитное присоединение в гелиосферном токовой слое передает энергию в окружающую плазму со скоростью, которая выше, чем предполагалось в моделях. И это может способствовать нагреву короны Солнца. Но это один из факторов, говорят ученые.

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