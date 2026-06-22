Хорошие новости – Земля переживет смерть Солнца: но слишком радоваться не стоит

На протяжении многих поколений ученые считали, что дата гибели Земли точно известна. Примерно через 5 млрд лет Солнце раздуется до гигантской красной звезды и в конце концов, проглотит все внутренние планеты Солнечной системы.

Большинство предыдущих исследований говорили о том, что Земля окажется в числе жертв. Но новое исследование предполагает, что наша планета все же сможет спастись от такой участи, говорится в статье Astronomy & Astrophysics.

Используя улучшенные модели звездных приливов и обновленные оценки того, сколько массы может потерять стареющее Солнце, исследователи обнаружили, что Земля может избежать финального расширения Солнца, а не быть поглощенной им.

Вопрос — будет ли Земля в конечном итоге поглощена умирающим Солнцем или сможет выжить, сместившись на более широкую орбиту, — оставался нерешенным в течение многих лет, потому что по мере старения Солнца конкурируют две мощные силы.

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С одной стороны, расширяющаяся звезда порождает приливные взаимодействия, которые могут притягивать планеты внутрь. С другой стороны, Солнце теряет массу из-за звездных ветров, ослабляя свою гравитационную силу и позволяя планетным орбитам смещаться наружу.

Определить, какой эффект доминирует, оказалось сложно, поскольку оба процесса включают сложную физику, которую ученым было трудно точно смоделировать.

“Предсказанная судьба Земли очень чувствительна к приливной модели и предполагаемой скорости потери массы”, — отмечают авторы исследования.

Для изучения этой проблемы авторы исследования смоделировали будущую эволюцию Солнечной системы, используя современные модели звездной эволюции.

Предсказание будущего Земли сводится к определению того, какой эффект сильнее: притяжение внутрь под действием приливов или отталкивание наружу, вызванное потерей массы.

Когда исследователи объединили пересмотренную приливную физику с современными оценками потери массы, баланс значительно изменился. Результаты их моделирования показали, что орбита Земли может расшириться настолько, чтобы оставаться за пределами максимального размера Солнца как в фазе красного гиганта, так и в фазе асимптотической ветви гигантов. Последний является самым поздним этапом эволюции звезд, на котором они сильно расширяются, теряют вещество и начинают пульсировать перед тем, как превратиться в белые карлики.

Интересно, что в обновленном сценарии Марс также выживает, при этом звезда поглощает Меркурий и Венеру.

Полученные данные предполагают, что более слабые, чем ожидалось, приливные эффекты в сочетании со значительной потерей массы Солнцем могут дать Земле шанс избежать огненной участи, предсказанной многими более ранними исследованиями.

Однако это не означает, что жизнь на Земле будет процветать и через миллиарды лет. Интенсивное солнечное излучение в это время, вероятно, сделает планету непригодной для жизни.

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