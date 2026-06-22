Гарна новина — Земля переживе загибель Сонця: але надто радіти не варто

Протягом багатьох поколінь вчені вважали, що дата загибелі Землі точно відома. Приблизно через 5 млрд років Сонце роздується до розмірів гігантської червоної зірки і, зрештою, поглине всі внутрішні планети Сонячної системи.

У більшості попередніх досліджень йшлося про те, що Земля опиниться серед жертв. Однак у новому дослідженні висловлюється припущення, що наша планета все ж зможе уникнути такої долі, йдеться у статті в журналі Astronomy & Astrophysics.

Використовуючи вдосконалені моделі зоряних припливів та оновлені оцінки того, скільки маси може втратити Сонце, що старіє, дослідники виявили, що Земля може уникнути остаточного розширення Сонця, а не бути поглинутою ним.

Питання — чи буде Земля зрештою поглинена вмираючим Сонцем, чи зможе вижити, змістившись на ширшу орбіту, — залишалося невирішеним протягом багатьох років, оскільки в міру старіння Сонця між собою змагаються дві потужні сили.

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З одного боку, зірка, що розширюється, спричиняє приливні взаємодії, які можуть притягувати планети всередину. З іншого боку, Сонце втрачає масу через зоряні вітри, що послаблює його гравітаційну силу і дозволяє планетарним орбітам зміщуватися назовні.

Визначити, який ефект переважає, виявилося складно, оскільки обидва процеси пов’язані зі складною фізикою, яку вченим було важко точно змоделювати.

"Передбачена доля Землі дуже залежить від моделі припливів та передбачуваної швидкості втрати маси", — зазначають автори дослідження.

Для вивчення цієї проблеми автори дослідження змоделювали майбутню еволюцію Сонячної системи, використовуючи сучасні моделі еволюції зірок.

Прогнозування майбутнього Землі зводиться до визначення того, який ефект сильніший: притягання всередину під дією припливів чи відштовхування назовні, спричинене втратою маси.

Коли дослідники поєднали переглянуті уявлення про припливну фізику з сучасними оцінками втрати маси, баланс суттєво змінився. Результати їхнього моделювання показали, що орбіта Землі може розширитися настільки, щоб залишатися за межами максимального розміру Сонця як у фазі червоного гіганта, так і у фазі асимптотичної гілки гігантів. Остання є найпізнішим етапом еволюції зірок, на якому вони сильно розширюються, втрачають речовину і починають пульсувати перед тим, як перетворитися на білі карлики.

Цікаво, що в оновленому сценарії Марс також виживає, при цьому зірка поглинає Меркурій і Венеру.

Отримані дані свідчать про те, що приливні ефекти, які виявилися слабкішими, ніж очікувалося, у поєднанні зі значною втратою маси Сонцем можуть дати Землі шанс уникнути вогняної долі, передбаченої багатьма попередніми дослідженнями.

Однак це не означає, що життя на Землі буде процвітати й через мільярди років. Інтенсивне сонячне випромінювання в цей час, ймовірно, зробить планету непридатною для життя.

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