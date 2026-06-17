2026 рік може стати найгіршим в історії: вчені пропонують приглушити Сонце, щоб вижити

Дослідники побоюються, що цього року на світ може обрушитися екстремальна спека. Щоб захистити океани від хвиль спеки, вчені пропонують приглушити сонячне світло.

Останніми місяцями вчені повідомляють про накопичення гарячої води в екваторіальній частині Тихого океану, що підсилює найекстремальніший цикл Ель-Ніньйо за останні 140 років. Більше того, вчені побоюються, що майбутнє Ель-Ніньйо, ймовірно, може стати найгіршим за всю історію спостережень, пише Daily Mail.

Щоб захистити планету від надзвичайної спеки, вчені пропонують приглушити сонячне світло — вважається, що це може захистити до 75 % світового океану від виснажливої спеки. Зазначимо, що цей суперечливий метод, відомий як стратосферна аерозольна ін'єкція, передбачає закачування в атмосферу величезних хмар найдрібніших частинок на основі сірки.

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Відомо, що ці аерозольні частинки залишаються у верхніх шарах атмосфери протягом багатьох років, відбиваючи частину сонячної енергії назад у космос. У ході дослідження вчені провели комп’ютерні симуляції, які показали, що це може утримати глобальне потепління в безпечних межах і значно зменшити інтенсивність та тривалість морських теплових хвиль.

Втім, ця екстремальна геоінженерна методика викликає чимало суперечок. За словами співавторки дослідження, професорки Фібі Зарнецке з Мічиганського державного університету, на жаль, про екологічні наслідки цього методу досі відомо надзвичайно мало.

Щоб вирішити проблему утворення морських теплових хвиль, вчені запропонували використовувати стратосферну аерозольну ін’єкцію (SAI) для стримування потепління Землі. У ході дослідження команда змоделювала, що станеться зі світовими океанами за сценарієм звичайного розвитку та за сценарієм, де застосовується геоінженерія.

Результати свідчать про те, що за сценарієм бездіяльності світ продовжуватиме рухатися нинішнім шляхом, а морські теплові хвилі стануть більш екстремальними та тривалими на 97 % площі Світового океану. Однак застосування геоінженерії дозволить захистити близько чверті океану. У більш агресивному сценарії, за якого зміна клімату стримується на рівні 1°C, теплові хвилі будуть менш інтенсивними на 76% площі океану та коротшими у 80% місць.

Автори зазначають, що найбільше виграли від застосування геоінженерії такі регіони, як:

тропічна Атлантика;

Індійський океан;

Північний Льодовитий океан;

Південна Атлантика.

Втім, автори зазначають, що позитивні наслідки розподіляться по Світовому океану нерівномірно, а тому деякі ключові райони все одно залишаться незахищеними. Навіть за найагресивнішого сценарію геоінженерії Північна Атлантика, тропічна частина Тихого океану та деякі частини Південного океану все одно зазнаватимуть посилення хвиль спеки, якщо викиди не скоротяться.

Хоча нове дослідження припускає, що зниження сонячної активності може допомогти запобігти ще одному супер-Ель-Ніньо в майбутньому, дослідники застерігають, що ключовим моментом залишається скорочення глобальних викидів.

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