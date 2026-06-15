Найспекотніше літо вже зовсім близько: Земля накопичує тепло вдвічі швидше, ніж раніше

Новий щорічний звіт показує, що темпи накопичення тепла на планеті подвоїлися за останні десятиліття.

Зміна клімату проявляється у вигляді цифр на термометрі, і сьогодні вчені попереджають, що найспекотніше літо, а можливо, і цілий рік уже настав. Температура повітря — це те, що ми відчуваємо, тому люди стежать за нею, пише Earth.com.

І все ж у повітрі міститься лише невелика частина тепла, яке утримує планета. Попередні дослідження показали, що більша його частина потрапляє в набагато тихіші місця, а новий щорічний звіт показує, що темпи цього накопичення приблизно подвоїлися за останні десятиліття.

За словами професора Пірса Форстера, директора Центру вивчення клімату імені Прістлі в Університеті Лідса, основним чинником цього накопичення є енергетичний дисбаланс. Йдеться про різницю між сонячним світлом, що поглинається Землею, та теплом, яке вона повертає назад у космос.

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Коли ці два показники збігаються, планета залишається стабільною. Однак спостереження показують, що протягом десятиліть ці показники не збігалися. По суті, без впливу людини цей показник має бути близьким до нуля, але з 1970-х років цей розрив збільшився. Більше того, сьогодні він досяг рекордного рівня, що більш ніж удвічі перевищує показники кількох десятиліть тому.

Вчені використовують супутники для відстеження енергії, що виходить з атмосфери, а також океанічні буї — тепло, яке поглинає атмосфера. Дані свідчать про те, що сьогодні близько 90 % тепла потрапляє у морське середовище.

Зазначимо, що минулий рік офіційно визнали найспекотнішим з часів доіндустріального періоду — 2025 рік у середньому став на 1,37 °C теплішим. Темпи зміни температури, що становлять приблизно чверть градуса кожне десятиліття, залишаються найшвидшими з усіх, що коли-небудь реєстрували прилади. Ще більш тривожним є те, що це прискорення майже повністю зумовлене діяльністю людини.

За словами вчених, майже все накопичене тепло надходить до океану, який повільно нагрівається і зберігає енергію протягом століть. Суша, повітря та лід розподіляють між собою решту.

У новому звіті вчені відстежували те, що раніше не вимірювалося, — скільки днів океан перебуває у стані морської теплової хвилі, періоду, коли температура води значно перевищує норму для цього сезону. Наприклад, у 2025 році кількість таких днів сягнула 65; а з 1991 року кількість таких періодів спеки у всьому світі збільшилася більш ніж утричі, а їхня частота зростає разом із потеплінням поверхні моря.

Дані також свідчать про те, що швидкість накопичення тепла на Землі подвоїлася, досягнувши рекордного рівня, майже повністю за рахунок діяльності людини, а новий океанографічний датчик показує, що екстремальна температура моря зросла втричі за одне покоління.

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