Самое жаркое лето совсем близко: Земля накапливает тепло вдвое быстрее, чем раньше

Новый ежегодный отчет показывает, что темпы накопления тепла планетой удвоилось за последние десятилетия.

Изменение климата проявляется в виде цифр на термометре и сегодня ученые предупреждают, что самое жаркое лето, а возможно и целый год уже наступил. Температура воздуха — это то, что мы чувствуем, поэтому люди следят за ней, пишет Earth.com.

И все же, в воздухе содержится лишь малая часть тепла, которое удерживает планета. Предыдущие исследования показали, что большая его часть уходит в гораздо более тихие места, а новый ежегодный отчет показывает, что темпы этого накопления примерно удвоились за последние десятилетия.

По словам профессора Пирса Форстера, директора Центра изучения климата имени Пристли в Университете Лидса, показатель, лежащий в основе этого накопления — энергетический дисбаланс. Речь идет о разнице между солнечным светом, поглощаемым Землей, и теплом, которое она возвращает обратно в космос.

Відео дня

Когда эти два показателя совпадают, планета остается стабильной. Однако наблюдения показывают, что в течение десятилетий эти показатели не совпадали. По сути, без влияния человека этот показатель должен быть близок к нулю, но с 1970-х годов этот разрыв увеличился. Более того, сегодня он достиг рекордного уровня, более чем вдвое превышающего показатели нескольких десятилетий назад.

Ученые используют спутники для отслеживания энергии, покидающей атмосферу, а также океанические буи — тепло, поглощаемое атмосферой. Данные указывают на то, что около 90% тепла сегодня попадает в морскую среду.

Отметим, что прошлый год официально признали самым жарким со времен доиндустриального периода — 2025 год в среднем стал на 1,37°C теплее. Темпы изменения температуры, составляющие примерно четверть градуса каждое десятилетие и остаются самыми быстрыми из когда-либо зарегистрированных приборов. Еще более тревожно то, что это ускорение почти полностью обусловлено деятельностью человека.

По словам ученых, почти все накопленное тепло уходит в океан, который медленно нагревается и сохраняет энергию в течение столетий. Суша, воздух и лед делят между собой оставшуюся часть.

В новом отчете ученые отслеживали то, что ранее не измерялось — сколько дней океан проводит в состоянии морской тепловой волны, периода, когда температура воды значительно выше нормы для этого сезона. Например, в 2025 году количество таких дней достигло 65; а с 1991 года количество таких периодов жары во все мире увеличилось более чем втрое, а их частота возрастает вместе с потеплением поверхности моря.

Данные также указывают на то, что скорость накопления тепла на Земле удвоилась, достигнув рекордного уровня, почти полностью за счет деятельности человека, а новый океанографический датчик показывает, что экстремальная температура моря утроилась за одно поколение.

Другие новости науки