Что-то заставляет ледники выбрасывать в четыре раза больше айсбергов: океан в опасности (фото)

Результаты нового исследования показывают, что ледники теперь выбрасывают в разы больше айсбергов и это трансформирует глубоководные экосистемы.

Изменение климата привело к тому, что ледники Гренландии выбрасывают в четыре раза больше айсбергов, чем 25 лет назад. Результаты также показывают, что это имеет последствия для морского судоходства и морских экосистем, пишет Science Alert.

Анализ был проведен командой из Технического университета Дании и указывает на прямую, обусловленную изменением климата связь между изменением ледников на поверхности, усилением движения айсбергов и увеличением доступности местообитаний с твердым дном на глубоководном морском дне.

По словам соавтора исследования Шфаката Аббас Хана, уровень моря поднимается, когда гренландский лед тает. Однако наблюдения также указывают на то, что эти изменения затрагивают всю Арктику. Данные указывают на то, что между северо-восточной Гренландией и Шпицбергеном количество айсбергов за последние 25 лет увеличилось в четыре раза.

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Статистика также указывает на то, что доля групп айсбергов, происходящих из Гренландии и российской Арктики и состоящих из более чем пяти отдельных айсбергов, увеличилась на 4,5% за десятилетие с начала века.

Айсберги, откалывающиеся от ледников, переносят камни и осадки на глубоководное дно, где более крупные камни могут служить средой обитания для морских организмов Фото: Nature

По словам Аббас Хана, результаты их с коллегами исследования показывают, что последствия не ограничиваются одним лишь повышением уровня моря, а также затрагивают глубоководные экосистемы вдали от ледников.

Ученые обнаружили, что айсберги переносят большие объемы камней и осадочных пород на несколько сотен километров от берега, прежде чем затонуть и изменить жизнь на морском дне. Но даже это еще не все: по мере открытия новых судоходных маршрутов в Арктике возрастает риск столкновения судов с айсбергами на своем пути.

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