Экстремальные волны жары обрушиваются в одних и тех же местах: что нагревает эти регионы

В новом исследовании ученые обнаружили один из главных факторов, провоцирующих и усиливающих экстремальные волны жары по всему миру.

В последние несколько недель ученые прогнозируют, что нынешний год, вероятно, станет самым жарким в истории планеты — дело в том, что в Тихом океане уже зарождается рекордное Эль-Ниньо, которое обрушит на мир невероятные волны жары, пишет Earth.com.

Однако волны жары, как правило, обрушиваются на одни и те же знакомые места. Сухие внутренние районы Северной Америки, палящее средиземноморское лето, сельскохозяйственные регионы, где почва истощается как раз в тот момент, когда жара достигает пика. Теперь ученые обнаружили, что сухая земля превращает солнечный свет в тепло, поэтому эти места нагреваются сильнее других.

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Карта мест, где почва является причиной наибольшей жары, казались неизменной. Теперь новое исследование с использованием климатических моделей предполагает, что сильное потепление измени ее, сместив опасность от некоторых сегодняшних очагов и обострив новые, расположенные гораздо севернее.

Когда почва высыхает, она перестает выделять влагу. Подобно тому, как пот охлаждает кожу, растения и земля обычно выделяют воду в воздух, и это испарение уносит тепло. Есть из этого уравнения убрать влагу, охлаждение, по сути, прекратится. Поскольку энергии некуда деваться, солнечный свет превращается в тепло вместо того, чтобы поднимать воду в небо. Земля перегревается, воздух над ней нагревается быстрее, а жаркий день становится опасным.

По словам ученых, эта связь между влажностью почвы и температурой воздуха "взаимосвязью" — наиболее сильно она проявляется летом. Статистика свидетельствует о том, что наиболее эта связь сильна в промежуточных зонах, которые не являются ни чрезмерно влажными, ни абсолютно сухими. К таким зонам относятся Центральные Великие равнины, части Индии, Южная Европа и Сахель в Африке.

В новом исследовании команда под руководством Даниэля Хагана из Лаборатории гидроклиматических экстремальных явлений Гентского университета сосредоточилась на том, чтобы составить карту расположения очагов, усиливающих жару, к концу столетия.

Исследователи запустили 11 климатических моделей для двух совершенно разных сценариев будущего, сравнив мир, который сокращает выбросы, с миром, который продолжает сжигать ископаемое топливо. Результаты показали, что в мир низким уровнем выбросов нынешние очаги просто усиливаются и немного расширяются, оставаясь примерно на своих нынешних местах. В то же время в условиях сильного потепления картина меняется: старые очаги вблизи экватора ослабевают и сокращаются, в то время как новые появляются значительно севернее. Влияние сухой почвы на летнюю жару не просто усиливается повсюду, как можно было бы ожидать — по сути, оно перемещается.

Чем вызваны эти территориальные изменения? По словам ученых, там, где появляются новые очаги жары, сам воздух, вероятно, становится более реактивным — толчок на поверхности вызывает больший перепад температур, чем раньше. Там, где старые очаги жары исчезают, причина другая: почва попросту теряет свою устойчивость. По сути, ученые пришли к выводу, что в основе обоих эффектов лежит значительное изменение циркуляции воздуха.

Результаты также выявили ранее неизвестный факт: при сильном потеплении география тепла, выделяемого почвой, не усиливается в одном месте. Оно разделяется на две части, ослабевая вблизи тропиков и усиливаясь по направлению к полюсам. Разделение происходит неравномерно и зависит от траектории выбросов.

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