Екстремальні спекотні хвилі насуваються на одні й ті самі місця: що спричиняє нагрівання цих регіонів

У новому дослідженні вчені виявили один із головних чинників, що провокують та посилюють екстремальні хвилі спеки по всьому світу.

Протягом останніх кількох тижнів вчені прогнозують, що цей рік, ймовірно, стане найспекотнішим в історії планети — справа в тому, що в Тихому океані вже зароджується рекордне Ель-Ніньо, яке обрушить на світ неймовірні хвилі спеки, пише Earth.com.

Однак хвилі спеки, як правило, накривають одні й ті самі знайомі місця. Сухі внутрішні райони Північної Америки, спекотне середземноморське літо, сільськогосподарські регіони, де ґрунт виснажується саме в той момент, коли спека досягає піку. Тепер вчені виявили, що суха земля перетворює сонячне світло на тепло, тому ці місця нагріваються сильніше за інші.

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Карта місць, де ґрунт є причиною найбільшої спеки, здавалася незмінною. Тепер нове дослідження з використанням кліматичних моделей припускає, що значне потепління змінить її, перемістивши небезпеку з деяких нинішніх осередків та посиливши нові, розташовані значно північніше.

Коли ґрунт висихає, він перестає виділяти вологу. Подібно до того, як піт охолоджує шкіру, рослини та земля зазвичай виділяють воду в повітря, і це випаровування відводить тепло. Якщо з цього рівняння прибрати вологу, охолодження, по суті, припиниться. Оскільки енергії нікуди подітися, сонячне світло перетворюється на тепло замість того, щоб піднімати воду в небо. Земля перегрівається, повітря над нею нагрівається швидше, а спекотний день стає небезпечним.

За словами вчених, цей зв'язок між вологістю ґрунту та температурою повітря — "взаємозв'язок" — найсильніше проявляється влітку. Статистика свідчить про те, що цей зв'язок найсильніший у проміжних зонах, які не є ані надмірно вологими, ані абсолютно сухими. До таких зон належать Центральні Великі рівнини, частини Індії, Південна Європа та Сахель в Африці.

У новому дослідженні команда під керівництвом Даніеля Хагана з Лабораторії гідрокліматичних екстремальних явищ Гентського університету зосередилася на тому, щоб скласти карту розташування осередків, що посилюють спеку, до кінця століття.

Дослідники запустили 11 кліматичних моделей для двох абсолютно різних сценаріїв майбутнього, порівнявши світ, який скорочує викиди, зі світом, який продовжує спалювати викопне паливо. Результати показали, що в світі з низьким рівнем викидів нинішні осередки просто посилюються і трохи розширюються, залишаючись приблизно на своїх нинішніх місцях. Водночас в умовах сильного потепління картина змінюється: старі осередки поблизу екватора слабшають і скорочуються, тоді як нові з’являються значно північніше. Вплив сухого ґрунту на літню спеку не просто посилюється всюди, як можна було б очікувати — по суті, він переміщується.

Чим спричинені ці територіальні зміни? За словами вчених, там, де з’являються нові осередки спеки, саме повітря, ймовірно, стає більш реактивним — поштовх на поверхні спричиняє більший перепад температур, ніж раніше. Там, де старі осередки спеки зникають, причина інша: ґрунт просто втрачає свою стійкість. По суті, вчені дійшли висновку, що в основі обох ефектів лежить значна зміна циркуляції повітря.

Результати також виявили раніше невідомий факт: під час сильного потепління географія тепла, що виділяється ґрунтом, не посилюється в одному місці. Воно розділяється на дві частини, слабшаючи поблизу тропіків і посилюючись у напрямку до полюсів. Розподіл відбувається нерівномірно і залежить від траєкторії викидів.

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