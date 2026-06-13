У надрах Землі виявили щось таємниче: стародавня структура огортає ядро планети (фото)

Нова карта геологічної будови Південної півкулі планети виявила щось раніше невідоме — загадковий шар, що огортає земне ядро.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і ми досі мало знаємо про те, як влаштована наша планета. Тепер найточніша на сьогодні карта геологічної будови Південної півкулі Землі виявила щось раніше невідоме: древнє океанічне дно, яке може огортати ядро, пише Science Alert.

Це відкриття зробила команда з Університету Алабами, яка виявила тонкий, але щільний шар, розташований на глибині близько 2900 кілометрів під поверхнею. Зазначимо, що ця глибина відповідає місцю, де розплавлене металеве зовнішнє ядро стикається з розташованою над ним кам'янистою мантією. Фактично, йдеться про межу між ядром і мантією.

Відео дня

За словами співавтора дослідження, геолога Саманти Хансен, подібні сейсмічні дослідження дають високоточне зображення внутрішньої структури Землі. Результати дослідження свідчать, що ця структура, ймовірно, є складнішою, ніж вважалося раніше.

Сейсмічні хвилі від землетрусів у південній півкулі були використані для аналізу структури наднизькочастотної зони (ULVZ) уздовж межі ядра та мантії Землі Фото: Arizona State University

Розуміння того, як влаштовані надра Землі, має вирішальне значення для вивчення всього: від вулканічних вивержень до змін магнітного поля планети, яке захищає нас від сонячної радіації в космосі.

У своїй роботі Хансен разом із колегами використовували 15 станцій моніторингу, розташованих у антарктичному льоді, для картографування сейсмічних хвиль від землетрусів протягом трьох років. Те, як ці хвилі рухаються та відбиваються, дозволяє визначити склад речовини всередині Землі.

Команда проаналізувала тисячі сейсмічних записів з Антарктиди та виявила тонкі аномальні зони матеріалу на межі ядра та мантії скрізь, де було проведено зондування. Дані вказують на те, що товщина матеріалу варіюється від декількох кілометрів до десятків кілометрів. Це вказує на те, що в ядрі приховані гори, які місцями в п'ять разів перевищують висоту Евересту.

Рухи гірських порід у мантії Землі Фото: Science Advances

Вчені вважають, що ці наднизькотемпературні зони (ULVZ), найімовірніше, є океанічною корою, похованою під землею мільйони років тому. Затоплена кора знаходиться не поблизу відомих зон субдукції на поверхні — зон, де тектонічні плити, що зміщуються, вдавлюють породу в надра Землі. Моделювання вчених також показує, як конвекційні течії могли перемістити древнє океанічне дно в місце, де воно знаходиться сьогодні.

Припущення щодо типів і руху гірських порід на основі сейсмічних хвиль є надзвичайно складними, але гіпотеза про океанічне дно, на думку вчених, видається найімовірнішим поясненням на сьогодні. Також існує припущення, що ця древня океанічна кора може бути обернена навколо всього ядра.

Інші новини науки