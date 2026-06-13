В недрах Земли обнаружили нечто таинственное: древняя структура окутывает ядро планеты (фото)

Новая карта геологического строения Южного полушария планеты выявила нечто ранее неизвестное — загадочный слой, обволакивающий земное ядро.

История Земли насчитывает боле 4,5 миллиарда лет и нам все еще мало известно о том, как устроена наша планета. Теперь самая высокоточная на сегодня карта геологического строения Южного полушария Земли выявила нечто ранее неизвестное: древнее океаническое дно, которое может обволакивать ядро, пишет Science Alert.

Открытие было сделано командой из Университета Алабамы и обнаружило тонкий, но плотный слой, расположенный на глубине около 2900 километров ниже поверхности. Отметим, что эта глубина соответствует месту, где расплавленное металлическое внешнее ядро встречается с расположенной над ним каменистой мантией. Фактически, речь идет о границе между ядром и мантией.

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По словам соавтора исследования, геолога Саманты Хансен, сейсмические исследования, подобные этим, обеспечивают высокоточное изображение внутренней структуры Земли. Результаты исследования показывают, что эта структура, вероятно, сложнее, чем считалось ранее.

Сейсмические волны от землетрясений в южном полушарии были использованы для анализа структуры сверхнизкочастотной зоны (ULVZ) вдоль границы ядра и мантии Земли Фото: Arizona State University

Понимание того, как устроены недра Земли имеет решающее значение для изучения всего: от вулканических извержений до изменений магнитного поля планеты, которое защищает нас от солнечной радиации в космосе.

В своей работе Хансен с коллегами использовали 15 станций мониторинга, расположенных в антарктическом льду, для картирования сейсмических волн от землетрясений в течение трех лет. То, как эти волны движутся и отражаются, позволяет определить состав материала внутри Земли.

Команда проанализировала тысячи сейсмических записей из Антарктиды и обнаружили тонкие аномальные зоны материала на границе ядра и мантии везде, где было проведено зондирование. Данные указывают на то, что толщина материала варьируется от нескольких километров до десятков километров. Это указывает на то, что в ядре спрятаны горы, которые местами в пять раз превышают высоту Эвереста.

Движения горных пород в мантии Земли Фото: Science Advances

Ученые считают, что эти сверхнизкотемпературные зоны (ULVZ) скорее всего представляют собой океаническую кору, погребенную под землей миллионы лет назад. Затопленная кора находится не вблизи известных зон субдукции на поверхности — зон, где смещающиеся тектонические плиты вдавливают породу в недра Земли. Моделирование ученых также показывает, как конвекционные течения могли переместить древнее океаническое дно в место, где он находится сегодня.

Предположения о типах и движении горных пород на основе сейсмических волн чрезвычайно сложны, но гипотеза об океаническом дне, по мнению ученых, кажется наиболее вероятным объяснением на сегодня. Также существует предположение, что эта древняя океаническая кора может быть обернута вокруг всего ядра.

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