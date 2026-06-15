Щось змушує льодовики викидати вчетверо більше айсбергів: океан у небезпеці (фото)

Результати нового дослідження показують, що льодовики тепер викидають у рази більше айсбергів, і це змінює глибоководні екосистеми.

Зміна клімату призвела до того, що льодовики Гренландії викидають у чотири рази більше айсбергів, ніж 25 років тому. Результати також показують, що це має наслідки для морського судноплавства та морських екосистем, пише Science Alert.

Аналіз було проведено командою з Технічного університету Данії, і він вказує на прямий зв’язок, зумовлений зміною клімату, між змінами льодовиків на поверхні, посиленням руху айсбергів та збільшенням доступності місць проживання з твердим дном на глибоководному морському дні.

За словами співавтора дослідження Шфаката Аббаса Хана, рівень моря піднімається, коли тане льодовик Гренландії. Однак спостереження також вказують на те, що ці зміни зачіпають всю Арктику. Дані вказують на те, що між північно-східною Гренландією та Шпіцбергеном кількість айсбергів за останні 25 років збільшилася в чотири рази.

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Статистика також свідчить про те, що частка груп айсбергів, які походять із Гренландії та російської Арктики і складаються з понад п’яти окремих айсбергів, зросла на 4,5 % за десятиліття з початку століття.

Айсберги, що відколюються від льодовиків, переносять каміння та осади на глибоководне дно, де більші камені можуть слугувати середовищем існування для морських організмів Фото: vaccine-1

За словами Аббаса Хана, результати дослідження, проведеного ним разом із колегами, свідчать, що наслідки не обмежуються лише підвищенням рівня моря, а також зачіпають глибоководні екосистеми, розташовані далеко від льодовиків.

Вчені виявили, що айсберги переносять великі обсяги каміння та осадових порід на кілька сотень кілометрів від берега, перш ніж затонути й змінити життя на морському дні. Але навіть це ще не все: у міру відкриття нових судноплавних маршрутів в Арктиці зростає ризик зіткнення суден з айсбергами на своєму шляху.

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