Этих потерь можно было избежать: назван "тихий убийца", уничтоживший 200 000 человек в Европе

Всемирная организация здравоохранения назвала "тихого убийцу", унесшего сотни тысяч жизней людей в Европе за последние четыре года — считается, что этих жертв можно было бы избежать.

Более 200 000 жизней в Европе с 2022 года погибли от рук "тихого убийцы" — жары. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после того, как в некоторых станах в мае были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений, пишет Science Alert.

По словам директора ВОЗ по Европе Ханса Анри Клюге, данные явно показывают, что последствия изменения климата представляют собой явную и непосредственную опасность — более того, наиболее смертельным проявлением этой опасности является экстремальная жара.

Жара — это тихий убийца, но она не неизбежна. По словам Клюге, экстремальная жара особенно опасна для пожилых людей, детей и людей с сердечно-сосудистыми, почечными и другими заболеваниями, вызывая обезвоживание, тепловой удар и усугубляя существующие состояния.

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Исследователи утверждают, что большинство из 200 000 смертей на самом деле были предотвратимы. Более того, ученые утверждают, что это число на самом деле лишь верхушка айсберга — еще миллионы людей по всему земному шару страдают физически и психически.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, усиливает экстремальные явления по всему миру: волны жары, засухи и наводнения становятся все более интенсивными и частыми. В то же время Европа, как показывают данные, теплеет быстрее, чем любой другой континент.

Сегодня представители ВОЗ призывают власти европейских стран внедрить эффективные системы предупреждения о жаре и наладить коммуникацию с уязвимыми группами населения. Ученые также призывают к принятию дополнительных мер по снижению воздействия экстремальной жары посредством мер городского планирования — например, создание большего количества зеленых зон.

По словам Клюге, другие рекомендации также включают проверку социальными службами уязвимых верст населения, избегание жары и изменение графиков работы, чтобы люди могли избегать полуденного солнца. Впрочем, хотя индивидуальные действия важны, этого, вероятно, недостаточно для борьбы с системным кризисом.

Отметим, что в конце мая — начале июня на обширной территории Западной Европы наблюдалась рекордная жара. Это стало еще одним жестоким напоминанием о нарастающем влиянии климатического кризиса.

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