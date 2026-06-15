Цих втрат можна було уникнути: його називають "тихим вбивцею", який забрав життя 200 000 людей у Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "тихого вбивцю", який забрав сотні тисяч людських життів у Європі за останні чотири роки — вважається, що цих жертв можна було б уникнути.

З 2022 року в Європі понад 200 000 людей загинули від рук "тихого вбивці" — спеки. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) після того, як у травні в деяких країнах було зафіксовано найвищі температури за всю історію спостережень, пише Science Alert.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Анрі Клюге, дані чітко свідчать про те, що наслідки зміни клімату становлять очевидну та безпосередню загрозу — більше того, найнебезпечнішим проявом цієї загрози є екстремальна спека.

Спека — це тихий вбивця, але вона не є неминучою. За словами Клюге, екстремальна спека особливо небезпечна для літніх людей, дітей та людей із серцево-судинними, нирковими та іншими захворюваннями, оскільки вона спричиняє зневоднення, тепловий удар та погіршує існуючі стани.

Відео дня

Дослідники стверджують, що більшість із 200 000 смертей насправді можна було запобігти. Більше того, вчені стверджують, що ця цифра насправді є лише верхівкою айсберга — ще мільйони людей по всьому світу страждають фізично та психічно.

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, посилює екстремальні явища по всьому світу: спекотні періоди, посухи та повені стають дедалі інтенсивнішими та частішими. Водночас, як показують дані, Європа нагрівається швидше, ніж будь-який інший континент.

Сьогодні представники ВООЗ закликають владу європейських країн запровадити ефективні системи попередження про спеку та налагодити комунікацію з вразливими групами населення. Вчені також закликають вжити додаткових заходів для зменшення впливу екстремальної спеки за допомогою заходів міського планування — наприклад, створення більшої кількості зелених зон.

За словами Клюге, серед інших рекомендацій також — перевірка вразливих верств населення соціальними службами, уникнення спеки та зміна графіків роботи, щоб люди могли уникати полуденного сонця. Втім, хоча індивідуальні дії важливі, цього, ймовірно, недостатньо для боротьби з системною кризою.

Зазначимо, що наприкінці травня — на початку червня на великій території Західної Європи спостерігалася рекордна спека. Це стало ще одним суворим нагадуванням про зростаючий вплив кліматичної кризи.

Інші новини науки