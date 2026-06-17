Теорема про кінець світу дозволила розрахувати дату кінця людства: ймовірність становить 95%

Група математиків, використовуючи суперечливу статистичну формулу, розрахувала дату вимирання людства.

Цей розрахунок відомий як "Теорема про кінець світу", яка ґрунтується на твердженні, що за всю історію на Землі проживало приблизно 117 млрд людей. Таким чином, існує 95-відсоткова ймовірність того, що 117 млрд людей, які вже жили на Землі, становлять щонайменше 5% від усіх людей, які коли-небудь існуватимуть, пише Daily Mail.

Оскільки 100 % у 20 разів більше за 5 %, математики множать 117 млрд на 20 і отримують максимальну чисельність населення близько 2,34 трлн осіб.

Нинішні показники народжуваності свідчать про те, що людство досягне межі приблизно через 17 100 років.

Такий імовірнісний математичний розрахунок був вперше сформульований ще в 1983 році фізиком Брендоном Картером. В його основі лежить знаменита формула Коперника, адаптована для оцінки ймовірностей.

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Прихильники цієї теорії стверджують, що 2,34 трлн людей — це статистична верхня межа майбутнього людства. Тобто існує 95-відсоткова ймовірність того, що наш вид зникне протягом наступних 17 100 років. Причини зникнення виду не мають значення, чи то зміна клімату, ядерна війна, пандемія чи щось інше.

Ця теорія залишається вкрай суперечливою і була відкинута багатьма вченими. На думку критиків, припущення, на яких ґрунтується розрахунок, надмірно спрощені й просто ігнорують незліченні чинники, які можуть кардинально змінити майбутнє людства.

Також дослідники зазначають, що якщо людство колонізує інші планети, досягне прогресу у створенні передових технологій або ж подовжить своє життя, то такі розрахунки перестануть бути актуальними.

Загалом, "Теорема про кінець світу" ґрунтується на ідеї, що люди не займають особливого чи привілейованого становища у Всесвіті.

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