Теорема о конце света позволила рассчитать дату конца человечества: вероятность составляет 95%

Группа математиков, с помощью спорной статистической формулы, рассчитала дату вымирания человечества.

Данный расчет известен как “Теорема о конце света”, которая базируется на утверждении о том, что за всю историю на Земле проживало примерно 117 млрд человек. Таким образом, существует 95-процентная вероятность того, что 117 млрд человек, уже живших на Земле, составляют по меньшей мере 5% от всех людей, которые когда-либо будут существовать, пишет Daily Mail.

Поскольку 100% в 20 раз больше 5%, математики умножают 117 млрд на 20, и получают максимальную численность населения около 2,34 трлн человек.

Нынешние показатели рождаемости говорят о том, что человечество достигнет предельной точки примерно через 17 100 лет.

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Такой вероятностный математический расчет был впервые сформулирован еще в 1983 году физиком Брэндоном Картером. В его основе лежит знаменитая формула Коперника, адаптированная для оценки вероятностей.

Сторонники этой теории утверждают, что 2,34 трлн человек – это статистический верхний предел будущего человечества. То есть существует 95-процентная вероятность того, что наш вид исчезнет в течение следующих 17 100 лет. Причины исчезновения вида не важны, будь то изменение климата, ядерная война, пандемия или что-то другое.

Данная теория остается крайне спорной и была отвергнута многими учеными. По словам критиков, предположения, лежащие в основе расчета, чрезмерно упрощены и просто игнорируют бесчисленные факторы, которые могут кардинально изменить будущее человечества.

Также исследователи указывают на то, что если человечество колонизирует другие планеты, продвинется в создании передовых технологий или же продлит свою жизнь, то такие расчеты прекращают работать.

В целом, “Теорема о конце света” основана на идее о том, что люди не занимают особого или привилегированного положения во Вселенной.

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