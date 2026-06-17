2026 год может стать худшим в истории: ученые предлагают приглушить Солнце, чтобы выжить

Исследователи опасаются, что в этом году на мир может обрушиться экстремальная жара. Чтобы защитить океаны от волн жары, ученые предлагают приглушить солнечный свет.

В последние месяцы ученые заявляют о накоплении горячей воды в экваториальной части Тихого океана, которая подпитывает экстремальный цикл Эль-Ниньо за последние 140 лет. Более того, ученые опасаются, что грядущее Эль-Ниньо, вероятно, может стать худшим в истории наблюдений, пишет Daily Mail.

Чтобы защитить планету от чрезвычайной жары, ученые предлагают приглушить солнечный свет — считается, что это может защитить до 75% мирового океана от изнуряющей жары. Отметим, что этот спорный метод, известен как стратосферная аэрозольная инъекция и включает в себя закачку в атмосферу огромных облаков мельчайших частиц на основе серы.

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Известно, что эти аэрозольные частицы остаются в верхних слоях атмосферы в течение многих лет, отражая часть солнечной энергии обратно в космос. В ходе исследования ученые провели компьютерные симуляции, которые показали, что это может удержать глобальное потепление в безопасных пределах и значительно сократить интенсивность и продолжительность морских тепловых волн.

Впрочем, эта экстремальная геоинженерная методика вызывает множество споров. По словам соавтора исследования, профессора Фиби Зарнецке из Мичиганского государственного университета, увы, об экологических последствиях этого метода все еще известно чрезвычайно мало.

Чтобы решить проблему образования морских тепловых волн, ученые предложили использовать стратосферную аэрозольную инъекцию (SAI) для сдерживания потепления Земли. В ходе исследования команда смоделировала, что произойдет с мировыми океанами в сценарии обычного развития и сценарии, где используется геоинженерия.

Результаты указывают на то, что в сценарии бездействия мир продолжит двигаться по нынешнему пути, а морские тепловые волны станут более экстремальными и продолжительными на 97% Мирового океана. Однако использование геоинженерии позволит защитить около четверти океана. В более агрессивном сценарии, при котором изменение климата сдерживается на уровне 1°C, волны жары будут менее интенсивными в 76% океана и короче в 80% мест.

Авторы отмечают, что от использования геоинженерии наиболее выиграли такие регионы, как:

тропическая Атлантика;

Индийский океан;

Северный Ледовитый океан;

Южная Атлантика.

Впрочем, авторы отмечают, что положительные последствия будут распространены неравномерно по Мировому океану, а потому некоторые ключевые районы все равно останутся незащищенными. Даже в самом агрессивном сценарии геоинженерии Северная Атлантика, тропическая часть Тихого океана и некоторые части Южного океана все равно будут наблюдать усиление волн жары, если выбросы не сократятся.

Хотя новое исследование предполагает, что уменьшение солнечной активности может помочь предотвратить еще один супер-Эль-Ниньо в будущем, исследователи предупреждают, что ключевым моментом остается сокращение глобальных выбросов.

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