Только один аппарат приземлился на мир за Марсом: он удивительно похож на Землю (фото)

Всего один космический аппарат осуществил мягкую посадку во внешней части Солнечной системы. Это зонд “Гюйгенс”, который помог выяснить, что возле Сатурна находится похожий на Землю мир.

Из всех космических аппаратов, отправленных человечеством во внешнюю часть Солнечной системы, только один приземлился на одном из миров за Марсом. Зонд "Гюйгенс" в 2005 году совершил мягкую посадку на поверхность Титана, самого большого спутника Сатурна и второй по размеру спутника планеты в Солнечной системе. Этот аппарат сделал удивительное открытие и прислал первые фотографии поверхности мира, который находится за Марсом, пишет ScienceDaily.

В 1997 году NASA и Европейское космическое агентство отправили к Сатурну миссию "Кассини-Гюйгенс", состоящую из орбитального аппарата и посадочного модуля.

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Фотография Титана в натуральных цветах Фото: NASA

25 декабря 2004 года зонд "Гюйгенс" отделился от "Кассини" и начал плавно пускаться в атмосферу Титана, состоящую из метана и азота. 14 января 2005 году он вошел в историю как первый зонд человечества, осуществивший мягкую посадку на поверхность мира за Марсом. С тех пор ни один космический аппарат не приземлялся во внешней части Солнечной системы.

Сравнение размеров Титана, Луны и Земли Фото: NASA

Спуск на парашютах сквозь атмосферу Титана занял у зонда "Гюйгенса" 2 часа 27 минут 50 секунд. После приземления он передавал на Землю с помощью аппарата "Кассини" данные и изображения в течение 72 минут. После этого связь с зондом была прервана и его миссия завершена.

Поверхность Титана с высоты 16,2 км Фото: NASA

Благодаря полученным данным ученые выяснили, что Титан удивительным образом похож на Землю. Он имеет плотную атмосферу 9ни один спутник планеты такой не имеет), твердую поверхность со знакомыми ландшафтами, а также реки, озера и моря. Но они состоят не из воды, а из жидкого метана. Титан – это единственный мир в Солнечной системе, кроме Земли, где существует жидкость на поверхности.

Поверхность Титана в месте посадки зонда "Гюйгенс". Единственное изображение поверхности мира, находящегося за Марсом Фото: NASA

Данные показали, что температура на поверхности Титана составляет около минус 180 градусов Цельсия, а атмосфера примерно в полтора раза плотнее, чем на уровне моря на Земле.

Оказалось, что на Титане существует версия земного круговорота воды, где вместо воды метан. Он испаряется, образует облака, выпадает в виде дождя, формирует реки и накапливается в озерах и морях.

Кстати, позже ученые выяснили, что на Титане существуют органические вещества, которые могут способствовать развитию внеземной жизни. Возможно, на этом спутнике Сатурна существуют внеземные микроорганизмы, но чтобы это выяснить, нужно отправить новую миссию на Титан.

NASA планирует в ближайшие годы отправить на Титан летательный аппарат Dragonfly, который сможет изучить как атмосферу Титана, так и его поверхность. При этом Dragonfly должен найти потенциальные признаки внеземной жизни на спутнике Сатурна, если они там есть.

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