Почему у спутников планет нет своей собственной Луны: ответ может удивить

Причина, по которой, например, наша Луна не имеет собственного спутника, связана с силой гравитации. Теоретически спутник Земли мог бы иметь субспутник.

Как известно, планеты вращаются вокруг звезд, а естественные спутники вращаются вокруг планет. Ни один спутник планеты в Солнечной системе не имеет своей собственной Луны. Хотя это не означает, что в других звездных системах не может быть иначе. Так в чем же причина того, что, например, вокруг нашей Луны не вращается еще один мир, хотя теоретически это возможно? Об этом пишет New Scientist.

Почему у спутников планет нет своих собственных естественных спутников? Если очень коротко, то планета, вокруг которой вращаются спутники, оказывает гораздо более сильное гравитационное воздействие, чем сам спутник.

Відео дня

Это значит, что любой объект, который начнет вращаться вокруг спутника планеты, будет притягивать к себе гравитация планеты, что сделает орбиту объекта, известного как субспутник, нестабильной.

Каждое небесное тело имеет область вокруг себя, где его гравитация является доминирующей, то есть она сильнее, чем гравитация звезды. Это называется сфера Хилла.

Чем дальше планета находится от своей звезды, тем больше ее сфера Хилла и тем больше спутников она может удержать вокруг себя. Все планеты в Солнечной системе имеют сферу Хилла разного размера. Но их спутники имеют гораздо меньшие сферы Хилла.

Это значит, что вокруг спутника планеты не так много места, где доминирует его гравитация, чтобы удерживать возле себя субспутник. Поэтому любой субспутник, если сильно отдалиться от спутника планеты, то он станет спутником этой планеты. Если же он подойдет слишком близко, то врежется в спутник планеты.

Поэтому любой субспутник не может быть стабильным. Потому ни один спутник планеты в Солнечной системе не имеет своего естественного спутника.

Для того чтобы у спутника планеты был стабильный субспутник, он должен иметь большую сферу Хилла., а для этого он должен быть массивным и находиться далеко от своей планеты.

Интересно, что наша Луна соответствует обоим условиям. Теоретически, у Луны мог бы быть спутник, но почему его нет, ученые точно не знают. Возможно, Луна не имеет достаточного гравитационного влияния, чтобы противодействовать гравитации Земли.

Возможно, Солнечная система является уникальной и существуют планеты в других звездных системах, спутники которых имеют собственных спутников.

Другие новости науки