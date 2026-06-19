Чому супутники планет не мають власного Місяця: відповідь може здивувати

Причина, через яку, наприклад, наш Місяць не має власного супутника, пов’язана з силою гравітації. Теоретично супутник Землі міг би мати підсупутник.

Як відомо, планети обертаються навколо зірок, а природні супутники — навколо планет. Жоден супутник планети в Сонячній системі не має власного Місяця. Хоча це не означає, що в інших зоряних системах не може бути інакше. То в чому ж причина того, що, наприклад, навколо нашого Місяця не обертається ще один світ, хоча теоретично це можливо? Про це пише New Scientist.

Чому супутники планет не мають своїх власних природних супутників? Якщо сказати дуже коротко, то планета, навколо якої обертаються супутники, чинить набагато сильніший гравітаційний вплив, ніж сам супутник.

Це означає, що будь-який об’єкт, який почне обертатися навколо супутника планети, буде притягуватися гравітацією планети, що зробить орбіту цього об’єкта, відомого як субсупутник, нестабільною.

Відео дня

Кожне небесне тіло має навколо себе область, де його гравітація є домінуючою, тобто вона сильніша за гравітацію зірки. Це називається сферою Хілла.

Чим далі планета знаходиться від своєї зірки, тим більша її сфера Хілла і тим більше супутників вона може утримати навколо себе. Усі планети в Сонячній системі мають сфери Хілла різного розміру. Але їхні супутники мають набагато менші сфери Хілла.

Це означає, що навколо супутника планети не так багато простору, де домінує його гравітація, щоб утримувати біля себе субсупутник. Тому будь-який субсупутник, якщо сильно віддалитися від супутника планети, стане супутником цієї планети. Якщо ж він наблизиться занадто близько, то зіткнеться зі супутником планети.

Тому жоден супутник не може бути стабільним. Саме тому жоден супутник планети в Сонячній системі не має свого природного супутника.

Щоб супутник планети мав стабільний підсупутник, він повинен мати велику сферу Хілла, а для цього він має бути масивним і знаходитися далеко від своєї планети.

Цікаво, що наш Місяць відповідає обом умовам. Теоретично у Місяця міг би бути супутник, але чому його немає, вчені точно не знають. Можливо, Місяць не має достатнього гравітаційного впливу, щоб протидіяти гравітації Землі.

Можливо, Сонячна система є унікальною, і в інших зоряних системах існують планети, супутники яких мають власних супутників.

Інші новини науки