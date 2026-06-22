Гости с Земли очень опасны для людей на Марсе: новая угроза для астронавтов

Эксперименты показали, что условия на Марсе не способны уничтожить некоторые опасные для людей микроорганизмы.

Ученые из Университет Неймегена, Нидерланды, провели серию экспериментов, которые показали, что микроорганизмы с Земли могут выжить на других мирах Солнечной системы, где есть вода. При этом выяснилось, что в условиях Марса иммунная система человека хуже справляется опасными для нас микроорганизмами, пишет Phys.

Если раньше ученые беспокоились о том, может ли нанести другим мирам Солнечной системы завезенные с Земли микроорганизмы, то сейчас вопрос стоит по-другому: могут ли эти микробы навредить людям в новых условиях?

Авторы нового исследования изучили, могут ли земные микроорганизмы выжить на других мирах Солнечной системы. Оказалось, что да, если на этих мирах есть вода. В частности, речь идет о Луне, Марсе, а также некоторых спутниках Юпитера и Сатурна. Эти миры содержат замороженную воду.

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Особенное внимание ученые сосредоточили на Марсе, ведь NASA и Европейское космическое агентство намерены в будущем отправить туда астронавтов. Известно, что на Марсе есть аминокислоты и содержащие углерод соединения, а значит в прошлом там могла существовать жизнь. И даже сейчас условия для развития жизни есть на Красной планете.

Эксперименты показали, что условия на Марсе не способны уничтожить некоторые опасные для людей микроорганизмы Фото: Daily Mail

Ученые воссоздали условия Марса, где они подвергали микроорганизмы высоким дозам радиации и перепадам температур. Оказалось, что микроорганизмы, живущие при очень высоких температурах рядом с вулканами на Земли и при очень низких температурах в Антарктиде, очень хорошо адаптируются к новым условиям. Это значит, что, попав на Марс, они могут увеличить способность восстанавливать повреждения ДНК и активизировать дополнительную защиту внутри своих клеток.

Также ученые изучил поведение в условиях Марса микроорганизмов, вызывающих различные болезни у человека. Оказалось, что бактерия Klebsiella pneumoniae, которая может вызывать пневмонию, может выжить на Марсе. При этом эксперименты показали, что иммунные клетки хуже борются с патогенов в новых условиях.

Космические путешествия оказывают сильное давление на иммунную систему из-за отсутствия нормального суточного ритма, плохого питания, нарушенной функции кишечника, повреждения ДНК из-за радиации. Теперь оказалось, что существует еще одна угроза для здоровья астронавтов.

В рамках исследования ученые также выяснили, что пыль или реголит на поверхности Луны и Марса очень опасна для легких человека. Она может повредить защитный слой легких и привести к их воспалению.

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