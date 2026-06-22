Марсоход Perseverance сфотографировал на Марсе "парящий" камень (фото)

Снимок необычного скального образования был сделан марсоходом Perseverance на Красной планете.

На снимке марсохода видна марсианская скала, форма которой кается весьма странной. На самом краю уступа будто бы парит массивный булыжник. Он крепится к основе все одной небольшой “перемычкой”.

Пользователи в соцсетях пишут, что камень будто бы парит над марсианской поверхностью.

“Как такая тонкая перемычка может выдержать такой вес на конце”, - пишет один из пользователей X.

Правда, другие комментаторы сходятся во мнении, что ничего необычного в форме камня нет. Такие скалы можно увидеть и на Земле, а такую форму камни приобретают под действием ветра.

Необычной формы камень на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Как известно, на Марсе, как и на нашей планете, есть ветер, который медленно, но уверенно формирует марсианский ландшафт.

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Недавние исследования показали, что скорость ветра на Марсе может достигать 160 км в час. Это исследование было основано на изображениях, полученных камерами на борту двух марсианских орбитальных аппаратов ESA, и проанализировано с использованием машинного обучения.

Несмотря на такие высокие скорости, марсианская атмосфера невероятно разрежена (примерно 1% от плотности земной атмосферы). Из-за низкой плотности воздуха ветер со скоростью 160 км/ч на Марсе оказывает гораздо меньшее физическое воздействие, чем на Земле, и для человека ощущается скорее как очень легкий ветерок.

Однако, такой ветер на протяжении миллиардов лет действительно, может изменять форму марсианских камней, придавая им причудливые форма.

Также стоит отметить, что гравитация на Марсе составляет около 38% от земной, поэтому “парящий” камень на снимке марсохода выглядит весьма естественно.

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