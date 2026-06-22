Марсохід Perseverance сфотографував на Марсі "парячий" камінь (фото)

Знімок незвичайного скельного утворення було зроблено марсоходом Perseverance на Червоній планеті.

На знімку марсохода видно марсіанську скелю, форма якої видається досить дивною. На самому краю уступу нібито висить масивний камінь. Він тримається на основі лише за допомогою однієї невеликої "перемички".

Користувачі в соціальних мережах пишуть, що камінь нібито ширяє над поверхнею Марса.

"Як така тонка перемичка може витримати таку вагу на кінці", — пише один із користувачів X.

Щоправда, інші коментатори сходяться на думці, що у формі каменю немає нічого незвичайного. Такі скелі можна побачити й на Землі, а таку форму камені набувають під дією вітру.

Камінь незвичайної форми на Марсі Фото: марс кладбище

Як відомо, на Марсі, так само як і на нашій планеті, дме вітер, який повільно, але впевнено формує марсіанський ландшафт.

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Нещодавні дослідження показали, що швидкість вітру на Марсі може сягати 160 км на годину. Це дослідження ґрунтувалося на зображеннях, отриманих камерами на борту двох марсіанських орбітальних апаратів ESA, і було проаналізовано з використанням машинного навчання.

Незважаючи на такі високі швидкості, марсіанська атмосфера неймовірно розріджена (приблизно 1 % від щільності земної атмосфери). Через низьку щільність повітря вітер зі швидкістю 160 км/год на Марсі чинить набагато менший фізичний вплив, ніж на Землі, і для людини відчувається скоріше як дуже легкий вітерець.

Однак такий вітер протягом мільярдів років дійсно може змінювати форму марсіанських каменів, надаючи їм химерних обрисів.

Також варто зазначити, що гравітація на Марсі становить близько 38 % від земної, тому "парячий" камінь на знімку марсохода виглядає цілком природно.

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