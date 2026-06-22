Необъяснимое излучение исходит из центра нашей галактики: источник ставит ученых в тупик

Загадочное гамма-излучение исходит из центра Млечного Пути и уже более 10 лет астрофизики не могут понять, что его создает. Появилась новая версия.

Одной из главных загадок в астрономии остается уже более 10 лет событие, известное как избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути. Ни один предполагаемый источник загадочного излучения, которое протирается на тысячи световых лет, не может объяснить это явление. Авторы исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, считают, что источником этого высокоэнергетического света может быть особый тип частиц темной материи, пишет Space.

За последние 10 лет астрофизики предложили несколько объяснений явления, известного как избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути. Наиболее распространенная версия гласит, что поток самой энергичной формы света могут создавать пульсары. Это нейтронные звезды с очень быстрым вращением. Но точного подтверждения этому нет, ведь проводить наблюдения за центром нашей галактики очень сложно. Просто он очень яркий.

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Авторы нового исследования пришли к выводу, что даже десятки тысяч пульсаров не создадут настолько сильное гамма-излучение, исходящее из центра Млечного Пути. Поэтому они предлагают в качестве источника этого излучения темную материю, точнее особый тип ее частиц. Эти частицы могут сталкиваться, уничтожать друг друга и создавать мощный поток энергии в виде гамма-лучей.

Темная материя — это загадочное вещество, на долю которого приходится 85% материи Вселенной. Иллюстрация Фото: interestingengineering.com

Темная материя — это загадочное вещество, на долю которого приходится 85% материи Вселенной. Она фактически невидима, потому что не взаимодействует со светом или с обычной материей, состоящей из атомов. Никто не знает, из каких частиц состоит темная материя. Но ест версия, что она может состоять из частиц, которые одновременно являются их же античастицами. Учитывая, что частицы и античастицы обычной материи при столкновении уничтожают друг друга с выделением огромного количества энергии, то же самое может происходить и с частицами темной материи.

Но если бы темная энергия состояла из таких частиц, то необычное гамма-излучение наблюдалось бы повсюду, но оно исходит только из центра Млечного Пути. Авторы исследования считают, что это можно объяснить тем, что избыточное гама-излучение появляется только тогда, когда темная материя сильно сконцентрирована, как это происходит в центре нашей галактики.

Расчеты и моделирование показывают, что причиной этих гамма-лучей удивительно является уничтожение частиц темной материи. Но ученые говорят, что их исследование не доказывает, что за это излучение точно отвечает темная материя, но исключать эту возможность нельзя.

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