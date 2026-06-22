У центрі Урана виявлено водний об'єкт: астрономи розгадали загадку крижаної планети (фото)

Дослідження показує, що Уран, сьома планета від Сонця, містить більше льоду, ніж каменів. Це означає, що планета більше схожа на Нептун, ніж передбачалося.

Уран, як вважають вчені, містить набагато більше води у вигляді льоду, ніж припускали астрономи. Це розв’язує давню загадку про те, як сформувалася планета: так само, як і найближчий сусід Нептун, чи інакше? Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що це відкриття ставить крапку в суперечках щодо того, чи є Уран крижаним чи кам’янистим гігантом, пише New Scientist.

Уран і Нептун, восьма та остання планети Сонячної системи, називають крижаними гігантами через те, що, на відміну від газових гігантів — Юпітера та Сатурна, — ці планети містять більше заморожених речовин. При цьому в останні кілька років з’явилося припущення, що Уран насправді є кам’янистим гігантом, адже під великою газоподібною атмосферою, ймовірно, ховається не крижане, а кам’янисте ядро. Водночас у Нептуна ядро крижане, як показують дослідження.

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Уран Фото: NASA

Обидві планети мають дуже щільні газоподібні атмосфери, що значно ускладнює вивчення того, що знаходиться всередині планет і як вони утворилися. Але вчені можуть досліджувати гази в їхніх атмосферах, які потім можна пов’язати з процесами та хімічними сполуками, що знаходяться в надрах планет. Монооксид вуглецю або чадний газ в атмосфері газової планети часто пов’язують із тим, що її найглибші надра, зокрема ядро, складаються з водяного льоду.

Нептун Фото: solar-system

Раніше в атмосфері Нептуна було виявлено велику кількість чадного газу, що вказує на наявність крижаного ядра. Однак у атмосфері Урана чадного газу виявлено не було, що дало підстави припустити наявність кам’янистого ядра. Хоча вважалося, що обидві планети формувалися однаково, результати досліджень показали, що Уран і Нептун можуть бути не зовсім схожими планетами. А отже, вони сформувалися по-різному.

Автори нового дослідження вважають, що тепер можна покласти край давнім суперечкам: Уран має крижане ядро, а не кам’янисте. Тому обидві планети все ж таки слід вважати крижаними гігантами. Справа в тому, що астрономи вперше виявили чадний газ у нижніх шарах атмосфери Урана. Це свідчить про те, що в надрах планети більше водяного льоду, ніж каменів.

Щоб підтвердити ці спостереження, вчені використали кілька моделей із різним співвідношенням каменів і льоду, аби відтворити виміряну ними кількість чадного газу. Моделі, що містили водяний лід, відповідали тому, що побачили вчені за допомогою радіотелескопів у надрах Урана.

Варто зазначити, що вчені виявили чадний газ і у верхніх шарах атмосфери Урана, але вважається, що він має інше походження, ніж той, що знаходиться всередині планети.

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