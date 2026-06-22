В центре Урана обнаружен водный объект: астрономы решили загадку ледяной планеты (фото)

Исследование показывает, что Уран, седьмая планета от Солнца, содержит больше льда, чем камней. Это значит, что планета больше похожа на Нептун, чем предполагалось.

Уран, как считают ученые, содержит гораздо больше воды в виде льда, чем предполагали астрономы. Это решает давнюю загадку о том, как сформировалась планета: так же, как и ближайший сосед Нептун, или иначе? Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что открытие ставит точку в спорах о том, является ли Уран ледяным или каменистым гигантом, пишет New Scientist.

Уран и Нептун, восьмая и последняя планета Солнечной системы, называют ледяными гигантами из-за того, что в отличие от газовых гигантов, Юпитера и Сатурна, планеты содержат больше замороженных веществ. При этом в последние несколько лет появилось предположение, что Уран на самом деле является каменистым гигантом, ведь под обширной газообразной атмосферой, вероятно, скрывается не ледяное, а каменистое ядро. В то же время у Нептуна ядро ледяное, как показывают исследования.

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Уран Фото: NASA

Обе планеты имеют очень плотные, газообразные атмосферы, что сильно усложняет изучение того, что находится внутри планет и как они образовались. Но ученые могут изучать газы в их атмосферах, которые затем можно связать с процессами и химическими соединениями, которые находятся в недрах планет. Монооксид углерода или угарный газ в атмосфере газовой планеты часто связывают с тем, что ее самые глубокие недра, в частности ядро, состоит из водяного льда.

Нептун Фото: NASA

В атмосфере Нептуна ранее было обнаружено много угарного газа, что указывает на ледяное ядро. Но в атмосфере Урана угарный газ обнаружен не был, что привело к предположению о каменистом ядре. Хотя считалось, что обе планеты сформировывались одинакового, результаты исследований показали, что Уран и Нептун могут быть не совсем похожими планетами. А значит, они сформировались по-разному.

Авторы нового исследования считают, что теперь можно поставить точку в давних спорах: Уран имеет ледяной ядро, а не каменистое. Поэтому обе планеты все же нужно считать ледяными гигантами. Дело в том, что астрономы впервые обнаружили угарный газ в нижних слоях атмосферы Урана. Это говорит о том, что в недрах планеты больше водяного льда, чем камней.

Для подтверждения данных наблюдений ученые использовали несколько моделей с различным соотношением камней и льда, чтобы воспроизвести измеренное ими количество угарного газа. Модели, содержащие водяной лед, соответствовали тому, что увидели ученые с помощью радиотелескопов в недрах Урана.

Стоит отметить, что ученые обнаружили угарный газ и в верхних слоях атмосферы Урана, но считается, что он имеет другое происхождение, чем внутри планеты.

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