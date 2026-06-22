Астрономы обнаружили на Плутоне и Титане таинственное вещество: никто не знает, что это

Что-то поглощает свет на поверхности карликовой планеты Плутон и самого большого спутника Сатурна под названием Титан. “Что бы это ни было, это будет сюрпризом”, - говорят ученые.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили, что на поверхности Плутона и спутника Сатурна Титан скрывается странное вещество, и ученые пока не знают, что это такое. Это вещество может помочь лучше понять химические процессы на Титане, который является одним из лучших мест в Солнечной системе для поиска внеземной жизни. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Астрономы изучают химический состав других миров с спектроскопии. Они анализируют свет, который поглощается, отражается или излучается химическими веществами.

В результате анализа разных длин волн света, которые поглощает поверхность Титана, астрономы обнаружили неизвестное химическое вещество. То же самое вещество с таким же спектром поглощения было обнаружено на поверхности Плутона.

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Хотя Плутон и Титан являются далекими, казалось бы, похожими мирами, по сути их объединяет то, что они имеют твердую поверхность и атмосферу, а также являются холодными.

При этом температура на Плутоне ниже, чем на Титане. Ведь карликовая планета находится гораздо дальше от Солнца. Также на Плутоне нет жидкий озер и морей. На Титане они состоят не изводы, а из жидкого метана. Еще у спутника Сатурна в атмосфера примерно в 15 000 раз более плотная, чем у Плутона. Несмотря на это оба мира имеют атмосферу с похожим химическим составом: она состоит в основном из метана и азота.

Плутон. Снимок зонда "Новые горизонты" Фото: NASA

Ученые считают, что в атмосферах двух миров происходит некая химическая реакция, в результате которой образуются ледяные частицы, которые могут выпадать в виде снега и накапливаться на поверхности. Вероятно, именно так образуется загадочное химическое соединение, обнаруженное астрономами.

Ученые сравнили спектры света известных химических веществ на поверхности Титана и Плутона со спектрами света, поглощаемого таинственным веществом, и не обнаружили совпадений. Возможно, это вещество было изменено или смешано с другими молекулами во время образования.

"У нас есть несколько кандидатов, что это может быть, но это не будет простое соединение. Что бы это ни было, это будет сюрпризом", — говорят астрономы.

Исследователи продолжают анализа полученных данных и надеются выяснить, что же за вещество они обнаружили на поверхности двух далеких миров в Солнечной системе.

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