Астрономи виявили на Плутоні та Титані таємничу речовину: ніхто не знає, що це

Щось поглинає світло на поверхні карликової планети Плутон та найбільшого супутника Сатурна під назвою Титан. "Що б це не було, це стане несподіванкою", — кажуть вчені.

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Вебб" виявили, що на поверхні Плутона та супутника Сатурна Титана прихована дивна речовина, і вчені поки що не знають, що це таке. Ця речовина може допомогти краще зрозуміти хімічні процеси на Титані, який є одним із найкращих місць у Сонячній системі для пошуку позаземного життя. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Астрономи досліджують хімічний склад інших світів за допомогою спектроскопії. Вони аналізують світло, яке поглинається, відбивається або випромінюється хімічними речовинами.

В результаті аналізу різних довжин хвиль світла, які поглинає поверхня Титана, астрономи виявили невідому хімічну речовину. Ту саму речовину з таким самим спектром поглинання було виявлено на поверхні Плутона.

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Хоча Плутон і Титан — це, здавалося б, дуже різні світи, по суті їх об’єднує те, що вони мають тверду поверхню й атмосферу, а також є холодними.

При цьому температура на Плутоні нижча, ніж на Титані. Адже карликова планета розташована набагато далі від Сонця. Також на Плутоні немає рідких озер і морів. На Титані вони складаються не з води, а з рідкого метану. Крім того, атмосфера супутника Сатурна приблизно в 15 000 разів щільніша, ніж у Плутона. Незважаючи на це, обидва світи мають атмосферу зі схожим хімічним складом: вона складається переважно з метану та азоту.

Плутон. Знімок зонда "Нові горизонти" Фото: NASA

Вчені вважають, що в атмосферах цих двох світів відбувається певна хімічна реакція, в результаті якої утворюються крижані частинки, що можуть випадати у вигляді снігу та накопичуватися на поверхні. Ймовірно, саме так утворюється таємнича хімічна сполука, яку виявили астрономи.

Вчені порівняли спектри світла відомих хімічних речовин на поверхні Титана та Плутона зі спектрами світла, що поглинається таємничою речовиною, і не виявили збігів. Можливо, ця речовина зазнала змін або змішалася з іншими молекулами під час утворення.

"У нас є кілька гіпотез щодо того, що це може бути, але це не буде просте з’єднання. Що б це не було, це стане несподіванкою", — кажуть астрономи.

Дослідники продовжують аналізувати отримані дані й сподіваються з’ясувати, що ж це за речовина, яку вони виявили на поверхні двох віддалених світів у Сонячній системі.

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