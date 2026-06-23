Міжзоряний об"єкт 3I/ATLAS не схожий на відомі об"єкти: його вік дорівнює віку Всесвіту (фото)

Дослідження показало, що міжзоряна комета має хімічний склад, який відрізняється від складу об’єктів у Сонячній системі.

Минуло вже майже рік з того часу, як міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS було виявлено в Сонячній системі. З того часу вчені з’ясували, що це комета, яка прибула з іншої частини космосу. Тепер же астрономи з NASA проаналізували численні дані, зібрані за час активного спостереження за 3I/ATLAS, і представили дивовижні результати. Ця дивна комета не схожа ні на що з того, що коли-небудь бачили астрономи, і існує майже так само давно, як і сам Всесвіт. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

Спостереження показали, що 3I/ATLAS є дуже незвичайною кометою. Дані, отримані на основі вивчення газів, викинутих кометою, показали, що вона сформувалася в середовищі, яке відрізняється від Сонячної системи. Автори нового дослідження вивчили співвідношення ізотопів водню та вуглецю у складі 3I/ATLAS, адже ці показники дають уявлення про походження та вік міжзоряного об’єкта.

Відео дня

Міжзоряний об"єкт 3I/ATLAS. Фотографії в інфрачервоному світлі, зроблені телескопом "Вебб" Фото: solar-system

Астрономи з’ясували, що вода у складі комети містить надзвичайно велику кількість важкого ізотопу водню — дейтерію. Також ізотопи вуглецю відрізнялися від тих, що спостерігаються в кометах, планетах та астероїдах Сонячної системи.

Вчені виміряли співвідношення дейтерію до водню у воді комети й з’ясували, що воно становить 0,98 %. Це більш ніж у 10 разів вище, ніж таке саме співвідношення в кометах Сонячної системи. Вода може містити таку екстремальну кількість дейтерію, коли утворюється при температурах нижче приблизно мінус 243 градусів Цельсія. Це означає, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS утворився в надзвичайно холодному середовищі далеко від тепла зірки. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про те, як утворюється лід у космосі, зазначають автори дослідження.

Міжзоряний об"єкт 3I/ATLAS. Фотографія, зроблена телескопом "Хаббл" Фото: solar-system

З’ясувалося, що 3I/ATLAS містить незвично високе співвідношення ізотопу вуглецю-12 до ізотопу вуглецю-13. Це означає, що комета утворилася з матеріалу, який ще не містив хімічних елементів, важчих за водень і гелій. Такі елементи з’явилися у великій кількості у Всесвіті лише тоді, коли згасли кілька поколінь зірок. Як відомо, зірки утворюють важкі елементи у своїх ядрах, а коли вмирають, ці елементи потрапляють у космос.

Порівняння вмісту вуглецю з моделями зміни хімічного складу Чумацького Шляху з плином часу показало, що міжзоряна комета 3I/ATLAS утворилася приблизно 12 мільярдів років тому. Це означає, що вона з’явилася незабаром після формування нашої галактики і має майже такий самий вік, як і Всесвіт — 13,8 мільярдів років.

Наразі міжзоряна комета 3I/ATLAS перебуває поблизу Сатурна на відстані приблизно 1 мільярд 200 мільйонів кілометрів від нас і продовжує свою подорож до краю Сонячної системи. Розрахунки вчених показали, що вона перетне орбіту Плутона у 2029 році й назавжди покине Сонячну систему приблизно у 2035 році.

Інші новини науки