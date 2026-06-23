Межзвездный объект 3I/ATLAS не похож на известные объекты: имеет возраст Вселенной (фото)

Исследование показало, что межзвездная комета имеет химический состав, который отличается от состава объектов в Солнечной системе.

Прошел уже почти год с тех пор, как межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в Солнечной системе. С тех пор ученые выяснили, что это комета, прибывшая из другой части космоса. Теперь же астрономы из NASA проанализировали многочисленные данные, собранные за время активного наблюдения за 3I/ATLAS и представили удивительные результаты. Эта странная комета не похожа ни на что, что когда-либо видели астрономы и существует почти так же давно, как и сама Вселенная. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

Наблюдения показали, что 3I/ATLAS является очень необычной кометой. Данные, основанные на изучении выброшенных кометой газов показали, что она сформировалась в среде, которая отличается от Солнечной системы. Авторы нового исследования изучили соотношение изотопов водорода и углерода в составе 3I/ATLAS, ведь эти показатели дают представление о происхождении и возрасте межзвездного объекта.

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Межзвездный объект 3I/ATLAS. Фотографии в инфракрасном свете телескопа Уэбб Фото: NASA

Астрономы выяснили, что вода в составе кометы содержит необычно большое количество тяжелого изотопа водорода — дейтерия. Также изотопы углерода отличались от тех, которые наблюдаются в кометах, планетах и астероидах Солнечной системы.

Ученые измерили соотношение дейтерия к водороду в воде кометы и выяснили, что оно составляет 0,98%. Это более чем в 10 раз выше, чем такое же соотношение в кометах Солнечной системы. Вода может содержать такое экстремальное количество дейтерия, когда образуется при температурах ниже примерно минус 243 градуса Цельсия. Это значит, что межзвездный объект 3I/ATLAS образовался в чрезвычайно холодной среде вдали от тепла звезды. Это открытие бросает вызов пониманию того, как образуются льды в космосе, говорят авторы исследования.

Межзвездный объект 3I/ATLAS. Фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Выяснилось, что 3I/ATLAS содержит необычно высокое соотношение изотопа углерод-12 к изотопу углерод-13. Это значит, что комета образовалась из материала, который был еще не сильно химическими элементами тяжелее водорода и гелия. Такие элементы появились в большом количестве во Вселенной только тогда, когда умерли несколько поколений звезд. Как известно, звезды создают тяжелые элементы в своих ядрах, а когда умирают, то эти элементы попадаю в космос.

Сравнение содержания углерода с моделями изменения химического состава Млечного Пути с течением времени показало, что межзвездная комета 3I/ATLAS образовалась примерно 12 миллиардов лет назад. Это значит, что она появилась вскоре после формирования нашей галактики и имеет почти такой же возраст, как и Вселенная – 13,8 миллиардов лет.

Сейчас межзвездная комета 3I/ATLAS находится возле Сатурна на расстоянии примерно 1 миллиард 200 миллионов километров от нас и продолжает путешествии к краю Солнечной системы. Расчеты ученых показали, что она пересечет орбиту Плутона в 2029 году и навсегда покинет Солнечную систему примерно в 2035 году.

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