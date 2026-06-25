Телескоп вартістю 1 мільярд євро зробив найбільший і найдетальніший знімок Чумацького Шляху (фото)
На новій фотографії центру нашої галактики зображено понад 60 мільйонів зірок і 51 відому планетну систему.
Космічний телескоп Евклід, створений Європейським космічним агентством (ЄКА) вартістю 1 мільярд євро, зробив найбільшу та найдетальнішу фотографію центральної області нашої галактики Чумацький Шлях. Це регіон із мільйонами зірок, які розташовані близько одна до одної. Ця фотографія допоможе у пошуку нових планетних систем, пише Space.
Космічний телескоп Евклід було створено для дослідження темної матерії, яка становить переважну частину маси Всесвіту, та темної енергії, яка прискорює розширення космосу. Цей телескоп є достатньо потужним, щоб розрізняти окремі зірки в ядрі Чумацького Шляху. Інші телескопи не можуть цього зробити, оскільки їх занадто сильно засліплює світло щільно розташованих зірок у цьому регіоні.
Вчені з ЄКА оприлюднили найбільше й найдетальніше зображення центральної частини нашої галактики з усіх, що коли-небудь створювалися.
На фотографії видно понад 60 мільйонів зірок і 51 відому планетну систему. Вчені стверджують, що це зображення допоможе виявити нові планети в центрі Чумацького Шляху, де їх може бути близько 100 000.
Один із способів виявити планету за межами Сонячної системи полягає в тому, щоб спостерігати за її зіркою, коли вона проходить перед далекою зіркою. У результаті процесу, який називається мікролінзуванням, гравітація ближчої зірки викривляє світло від більш віддаленої зірки, роблячи її яскравішою. Коли планета обертається навколо ближчої зірки, її гравітація може спричинити сплеск яскравості.
Нове зображення допоможе астрономам краще виявляти нові випадки мікролінзування за допомогою інших телескопів. Наприклад, пошуком нових планет у центрі Чумацького Шляху займатиметься майбутній космічний телескоп імені Ненсі Грейс Роман.
Оскільки Евклід здатний чітко розрізняти окремі зірки, можна виміряти швидкість їхнього руху в часі та використати цю інформацію для підтвердження існування планети й визначення її маси.
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