Новий китайський робот плаває, лазить по горах і витримує температуру мінус 30 °C (відео)

Робот Lynx M20S призначений для роботи в надзвичайно складних для людини умовах. Він створений для роботи в районах стихійних лих, забезпечення логістики та проведення наукових досліджень.

Китайська компанія DEEP Robotics продемонструвала в дії свого нового колісно-крокового робота, розробленого для виконання складних операцій на пересіченій місцевості. Колісно-крокові роботи можуть пересуватися як на колесах для швидкого руху по рівній поверхні, так і за допомогою ніг для подолання перешкод, сходинок та пересіченої місцевості. Робот Lynx M20S продемонстрував свою високу надійність та адаптивність до складних умов. Він створений для роботи в районах стихійних лих, забезпечення логістики та проведення наукових досліджень, пише Interesting Engineering.

Компанія DEEP Robotics описує Lynx M20S як першого у світі колесно-крокуючого робота, створеного спеціально для складних польових умов. Під час демонстрації можливостей робот-собака піднявся на висоту понад 500 метрів, подолав пересічену гірську місцевість, перетнув крижані річки глибиною до 80 сантиметрів і при цьому зміг працювати при температурі мінус 30 градусів Цельсія. Демонстрація показала, що Lynx M20S чудово піднімається по крутих схилах з нахилом 45 градусів і переміщається по нерівних ландшафтах, які стали б проблемою для звичайних мобільних роботів.

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Демонстрація можливостей робота показує, що він може працювати в умовах, які часто є недоступними або небезпечними для людей. Він може переміщатися у вузьких просторах шириною всього 50 см, підніматися по сходинках висотою до 25 см, долати перешкоди висотою до 80 см. Робот призначений для роботи на важкопрохідних гірських стежках, у болотистих місцевостях, тунелях, трубопроводах та районах, що постраждали від стихійних лих.

Lynx M20S важить 35 кг і може нести корисне навантаження вагою 15 кг. Без вантажу він працює протягом трьох годин на одному заряді та може подолати 15 кілометрів. З вантажем робот-собака працює 2,5 години на одному заряді та долає 12 кілометрів. Його робоча швидкість становить 2 м/с, а максимальна — 5 м/с.

Для сприйняття навколишньої місцевості та навігації робот оснащений двома LiDAR-датчиками, а також ширококутними камерами. Lynx M20S може працювати при температурах від мінус 30 до плюс 55 градусів Цельсія.

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