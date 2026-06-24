Таємна місія: китайський космічний літак випустив на орбіті загадковий об'єкт (фото)

Експерти вважають, що космічний літак "Шеньлун" вивів на навколоземну орбіту новий космічний апарат, як це вже траплялося раніше.

Американська компанія LeoLabs, яка займається відстеженням активності космічних апаратів на навколоземній орбіті, повідомила про виявлення загадкового об’єкта, випущеного китайським космічним літаком "Шеньлун". Це вже його четверта секретна місія в космосі. Експерти припускають, що було запущено новий супутник, як це вже траплялося раніше, пише Space.

"Шеньлун" — це багаторазовий космічний літак Китаю, який запускають на орбіту за допомогою ракети-носія, а приземляється він, як звичайний літак, на злітно-посадкову смугу. Вважається, що конструкція китайського космічного літака схожа на конструкцію секретного X-37B Космічних сил США або чимось нагадує легендарні шатли NASA. Зображень і точних характеристик космічного літака "Шеньлун" немає, адже Китай тримає все це в таємниці.

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Фотографія "Шеньлун", зроблена раніше спостерігачами за активністю космічних апаратів Фото: space.com

Відомо, що "Шеньлун" вирушив у четверту місію 7 лютого 2026 року. Китай не повідомляв про цілі місії. Невідомо, скільки він пробуде на орбіті. Перша місія розпочалася у вересні 2020 року й тривала лише два дні, друга — у травні 2023 року й тривала 276 днів, а третя місія розпочалася у вересні 2024 року й завершилася через 266 днів. Згідно з офіційними заявами Китаю, "Шеньлун" допомагає тестувати технології, які прокладуть шлях до більш зручних методів космічних польотів.

Фотографії "Шеньлун", зроблені у 2024 році спостерігачами за активністю космічних апаратів Фото: space.com

Компанія LeoLabs повідомила, що 22 червня 2026 року було виявлено невідомий об’єкт поблизу космічного літака "Шеньлун". Експерти вважають, що цей об’єкт було випущено на орбіту в рамках випробування певної технології. Припускається, що це новий супутник, адже така активність узгоджується із запусками супутників, які китайський космічний літак здійснював під час попередніх місій.

У червні 2024 року експерти з моніторингу активності на орбіті помітили, що "Шеньлун" випустив супутник або непотрібну частину обладнання наприкінці своєї місії. До цього експерти повідомили про фіксацію випуску одразу шести об’єктів, але пізніше було встановлено, що це уламки, які залишилися після запуску.

Вважається, що під час попередніх місій "Шеньлун" виконував операції зближення та маневрування, тобто перевіряв здатність маневрувати поблизу інших об’єктів на орбіті.

Хоча ці операції можуть здійснюватися з мирною метою, наприклад, для ремонту чи дозаправки інших космічних апаратів, можливо, Китай випробовує секретні технології для потенційного втручання в роботу космічних апаратів супротивника, якщо розпочнеться війна в космосі.

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