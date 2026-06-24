Секретная миссия: китайский космический самолет выпустил на орбите загадочный объект (фото)

Эксперты считают, что космический самолет “Шэньлун” выпустил на околоземной орбите новый космический аппарат, как это уже было раньше.

Американская компания LeoLabs, которая занимается отслеживанием активности космических аппаратов на околоземной орбите, заявила об обнаружении загадочного объекта, выпущенного китайским космическим самолетом "Шэньлун". Это уже его четвертая секретная миссия в космосе. Эксперты предполагают, что был выпущен новый спутник, как это уже происходило раньше, пишет Space.

"Шэньлун" – это многоразовый космический самолет Китая, который запускают на орбиту с помощью ракеты-носителя, а приземляется он как обычный самолет на взлетно-посадочную полосу. Считается, что конструкция китайского космического самолета похожа на конструкцию секретного X-37B Космических сил США или чем-то напоминает легендарные шаттлы NASA. Изображений и точных характеристик космического самолета "Шэньлун" нет, ведь Китай держит все это в тайне.

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Фотография "Шэньлун", сделанная ранее наблюдателями за активностью космический аппаратов Фото: space.com

Известно, что "Шэньлун" отправился в четвертую миссию 7 февраля 2026 года. Китай не сообщал о целях миссии. Неизвестно, сколько он пробудет на орбите. Первая миссия началась в сентябре 2020 года и продлилась всего два дня, вторая началась в мае 2023 года и продолжалась 276 дней, а третья миссия началась в сентябре 2024 года и завершилась через 266 дней. Согласно официальным заявлениям Китая, "Шэньлун" помогает тестировать технологии, которые проложат путь к более удобным методам космических полетов.

Фотографии "Шэньлун", сделанные в 2024 году наблюдателями за активностью космический аппаратов Фото: space.com

Компания LeoLabs сообщила, что 22 июня 2026 года был обнаружен неизвестный объект рядом с космическим самолетом "Шэньлун". Эксперты считают, что этот объект был выпущен на орбите в рамках тестирования какой-то технологии. Предполагается, что это новый спутник, ведь данная активность согласуется с запусками спутников, которые китайский космический самолет осуществлял в предыдущих миссиях.

В июне 2024 года эксперты по отслеживанию активности на орбите заметили, что "Шэньлун" выпустил спутник или ненужную часть оборудования в конце своей миссии. До этого эксперты сообщили о фиксации выпуска сразу шести объектов, но позже было установлено, что это обломки, оставшиеся после запуска.

Считается, что во время прошлых миссий "Шэньлун" проводил операции сближения и маневрирования, то есть проверял способность маневрировать вблизи других объектов на орбите.

Хотя эти операции могут проводиться в мирных целях, таких как ремонт или дозаправка других космических аппаратов, возможно, Китай тестирует секретные технологии для потенциального вмешательства в работу космических аппаратов противника, если начнется война в космосе.

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